 Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 17.08.2020

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По Германии

Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике (фото)

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.

Фотография безбилетного кота для полицейской хроники

Фотография безбилетного кота для полицейской хроники

Каль-ам-Майн • Жизнеутверждающее сообщение из полицейской хроники баварского региона Нижняя Франкония уже попало во многие немецкие СМИ и не может остаться без нашего внимания. Этот кот (или кошка, или совсем еще котенок) проделал, так сказать, зайцем путешествие из Туниса в Германию в опломбированном грузовике.

Кто сказал мяу?

На прошлой неделе автомобиль прибыл к месту назначения, где один из сотрудников фирмы услышал внутри какие-то подозрительные звуки. После приезда полиции фуру открыли, обнаружив внутри такого безбилетного пассажира.

Он проголодался и очень хотел пить, но в общем и целом был в порядке. Точное время, проведенное в пути не сообщается, но обычно на таких маршрутах оно составляет от четырех до шести дней, включая переправу через Средиземное море на пароме. 

В этот понедельник полиция опубликовала сообщение в сети Twitter, которое, конечно же, не осталось незамеченным:

Полицейским удалось заманить горе-путешественника в бокс для транспортировки. Как передает агентство dpa, сейчас о животном временно заботится ветеринарный врач, взявшая кота домой.

Думаем, что (счастливое) продолжение истории последует.

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  • Британская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Британская короткошерстная

    В Германии 14,8 миллиона кошек. Это самое популярное домашнее животное. Британская короткошерстная входит в список наиболее распространенных пород. Это сильные, добрые, умные, ласковые кошки. У "британцев" - спокойный и терпеливый характер. Британские короткошерстные бывают разных окрасов, но самые популярные у немцев - серо-голубой, лиловый и черный.

  • Мейн-кун

    Любимые кошки немцев

    Мейн-кун

    Популярна у немцев и порода Мейн-кун (Maine Coon). У этих кошек американское происхождение и название, дословно - "мэнский енот". Кошки довольно крупные: самцы могут весить до 12 килограммов, самки - до 6-7 килограммов. У них огромный пушистый хвост и высокий интеллект. Это одна из немногих пород кошек, которые поддаются дрессировке.

  • Персидская кошка

    Любимые кошки немцев

    Персидская кошка

    У персидских кошек - длинная шерсть, пушистый хвост, маленький, широкий нос и слегка приплюснутая мордочка. Персидские кошки не могут жить вне дома. Охотнее всего они лежат на диване или в мягком кресле. Вместе с тем очень любопытны.

  • Сиамская кошка

    Любимые кошки немцев

    Сиамская кошка

    Зато сиамские кошки очень активны. У них тонкое, длинное и гибкое тело, большие миндалевидные глаза ярко-голубого цвета, большие уши и длинный хвост с заостренным кончиком. Шерсть короткая, светлая, но хвост, уши, кончики лап и мордочка - почти черные.

  • Бенгальская кошка

    Любимые кошки немцев

    Бенгальская кошка

    Говорят, что бенгальская кошка - это результат скрещивания обыкновеной домашней кошки с леопардом, хотя вывели ее в Америке. Бенгалы - довольно крупные, у них хорошо развит охотничий инстинкт. Они очень грациозны и пластичны. И что самое необыкновенное: в отличие от подавляющего большинства кошек любят воду.

  • Норвежская лесная кошка

    Любимые кошки немцев

    Норвежская лесная кошка

    Полюбилась немцам и норвежская лесная кошка. "Норвежки" - пушистые, крупные, элегантные и свободолюбивые. Они тянутся к людям, любознательны и игривы. Как правило, у них нет агрессии и шкодливости.

  • Шотландская прямоухая кошка

    Любимые кошки немцев

    Шотландская прямоухая кошка

    Как уже говорит их название, исторической родиной скоттиш-страйтов является Шотландия. Расцветка их настолько разнообразна, что каждый может выбрать себе котенка по вкусу.

  • Европейская короткошерстная

    Любимые кошки немцев

    Европейская короткошерстная

    Европейская короткошерстная также одна из самых любимых пород у немцев. Популярная разновидность - трехцветная кошка. Считается, что она приносит удачу. Вывели эту породу в ХХ веке. Такая кошка не любит сидеть в четырех стенах, ей важно бывать на улице. Она живая, умная и очень ласковая. Кроме того, вынослива и редко болеет.

    Автор: Виктор Вайц


Контекст

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