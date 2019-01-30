Кот доехал зайцем из Туниса в Германию в опломбированном грузовике (фото)

Когда этого горе-путешественника обнаружили в Баварии, он был голоден и очень хотел пить, но в целом перенес путешествие вполне сносно.
Каль-ам-Майн • Жизнеутверждающее сообщение из полицейской хроники баварского региона Нижняя Франкония уже попало во многие немецкие СМИ и не может остаться без нашего внимания. Этот кот (или кошка, или совсем еще котенок) проделал, так сказать, зайцем путешествие из Туниса в Германию в опломбированном грузовике.
На прошлой неделе автомобиль прибыл к месту назначения, где один из сотрудников фирмы услышал внутри какие-то подозрительные звуки. После приезда полиции фуру открыли, обнаружив внутри такого безбилетного пассажира.
Он проголодался и очень хотел пить, но в общем и целом был в порядке. Точное время, проведенное в пути не сообщается, но обычно на таких маршрутах оно составляет от четырех до шести дней, включая переправу через Средиземное море на пароме.
В этот понедельник полиция опубликовала сообщение в сети Twitter, которое, конечно же, не осталось незамеченным:
Полицейским удалось заманить горе-путешественника в бокс для транспортировки. Как передает агентство dpa, сейчас о животном временно заботится ветеринарный врач, взявшая кота домой.
Думаем, что (счастливое) продолжение истории последует.
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