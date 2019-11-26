Собака-безбилетница подружилась с немецкими полицейскими (фото)

Эта собака-безбилетница решила самостоятельно прокатиться на электричке в Кельн, но оказалась в отделении полиции, где прекрасно провела время.
Кельн • Нет, мы не собираемся переименовывать нашу рубрику "Кадр за кадром" во что-то вроде "Кот и пес", но актуальная неполитическая новостная повестка в Германии вот уже второй день подряд не оставляет нам другого выбора. Вчера мы рассказали про кошку, приехавшую зайцем в Германию на грузовом автомобиле из Туниса. Сегодня в роли зайца выступила собака-путешественница, решившая самостоятельно покататься на электричке.
Как говорится в сообщении Федеральной полиции, которая отвечает в Германии за безопасность на железнодорожном транспорте и вокзалах, эта "небольшая собака светло-кремового окраса" в понедельник, 17 августа, в 07 часов 20 минут забежала в вагон электрички на остановке "Хольвайде" около Кельна. Один 22-летний пассажир заметил это и попытался найти хозяйку или хозяина в поезде, но никто не отозвался. Тогда он решил передать беглянку полиции на главном городском вокзале Кельна, для чего даже специально прервал там свою поездку.
У собаки не было ошейника с биркой. Дальше все пошло своим чередом. Полицейские проинформировали пожарных, которые в таких случаях отвечают за доставку животных в приюты, а сами начали искать владельца через Facebook. Все сработало. Хозяйка нашлась очень быстро. Все счастливы. За время пути и поисков собака даже не успела подрасти!
Согласно статистике немецкой службы регистрации домашних животных TASSO, ежегодно в Германии убегает, улетает, уползает или каким-то еще образом теряется около 80 тысяч зарегистрированных питомцев. Реальная цифра - еще выше. Из них около 39 процентов приходится на собак и примерно 61 процент - на кошек. Оставшиеся 0,4 процента составляют (среди прочего разнообразия) птицы, хорьки и черепахи.
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