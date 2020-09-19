Белые и пушистые итоги 2020 года (фотогалерея)

В мире животных - 2020

Фридолин вернулся!

Как, вы не знаете, кто такой Фридолин?! Широкую известность в Германии этот пернатый ньюсмейкер приобрел при поддержке общества NABU. Уже много лет все желающие могут наблюдать за семейной жизнью этого аиста через веб-камеру, установленную экологами в нижнесаксонской коммуне Лайферде. В 2020 году Фридолин вернулся домой после зимовки на 10 дней раньше обычного срока - в середине февраля.