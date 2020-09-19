Белые и пушистые итоги 2020 года (фотогалерея)

Коза-скалолазка, котик-альбинос, щенок Аль Капоне и другие животные, которые нас обрадовали, удивили или заставили переживать в 2020 году.
Почтовые голуби являются такими же символами Рурской области в Германии, как каменный уголь и доменные печи. Шахты и многие заводы закрылись, но голуби остались.
Знаете, где находится "мировая столица муравьедов"? В одном из городов Рурской области в Германии!
Возращение аистов - прекрасный повод, чтобы порадоваться приближению весны.
Эта ситуация чем-то напоминает эпизод из "Двенадцати стульев", но главную роль вместо отца Фёдора сыграла белая коза.
Эти редкие свиньи находятся под угрозой вымирания, но породу в Германии все же пытаются сохранить.
Один из этих зайчат появился на свет с помощью кесарева сечения. Кормить малышей нужно пять раз в сутки специальным молоком и еще давать свежие травы.
Обычно двугорбые верблюды имеют коричнево-песочный окрас разных оттенков. Белая шерсть - большая редкость.
Южноамериканских морских котиков содержат лишь в 19-ти зоопарках во всем мире. Такой котик-альбинос в неволе родился впервые.
Хищные и не только хищные птицы любят гнездоваться на церковных башнях, крышах или в разных нишах на фасадах. Вот один из актуальных примеров.
Немцы называют муравейники - муравьиными государствами. Иногда такие государства образуют целые… города. Площадь этого мегаполиса составляет целых четыре футбольных поля.
Обычно в этом павильоне в парке замка Зайн под Кобленцем обитает около тысячи экзотических бабочек, но сейчас их здесь - втрое больше.
В Германии - очень много разных приютов для животных. Эти фотографии сделаны в земле Саксония-Анхальт.
Эти фотографии сделаны на бывшем военном полигоне под Кобленцем. Во времена холодной войны здешний гарнизон насчитывал около 10 тысяч солдат и офицеров.
Щенок старонемецкой овчарки по кличке Аль Капоне, когда подрастет и пройдет обучение, будет помогать терапевтам, работающим с преступниками.
За пару месяцев Бергманский лис набрал уже свыше четырех с половиной тысяч подписчиков.
Эти панды-близнецы похожи как две капли воды, но в зоопарке их все же научились различать.
Волчата родились около тюрингского города Ордруфа в мае и уже начали карьеру диких фотомоделей.
Овчарки вновь потребовались пастухам, чтобы защищать домашний скот от волков, возвращающихся в Германию.
Единственная в Германии ферма, на которой доят верблюдов, находится в Люнебургской пустоши. Скоро его начнут пастеризовать и разливать по бутылкам.