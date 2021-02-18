 Самая красивая немецкая ″Швейцария″ (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 11.04.2021

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По Германии

Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея)

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.

  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    История успеха этого популярного туристического региона в Германии началась около двухсот лет назад, когда посмотреть на эти места из соседнего Дрездена отправились два швейцарских студента, обучавшихся в здешней Академии искусств. Живописные скалы и ландшафты Эльбских Песчаниковых гор напомнили молодым художникам родные альпийские пейзажи, за что были прозваны ими Саксонской Швейцарией.

  • Дрезден

    Саксонская Швейцария

    Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.

  • Эльба

    Саксонская Швейцария

    Путь вверх по течению Эльбы в сторону чешской границы занимает примерно два часа. Сойти на берег можно на любой из остановок - в Велене, Ратене, Кёнигштайне или Бад-Шандау. До гор везде - рукой подать или пару шагов ступить.

  • Геркулесовы столбы

    Саксонская Швейцария

    Природа - лучший художник, в данном случае - скульптор. На создание этих импозантных произведений дождям, ветрам, перепадам температур и прочим воздействиям погоды потребовались миллионы лет. Люди придумали им разные образные названия - Геркулесовы столбы (фото), Цербер, Локомотив, Хранитель долины…

  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    Для прогулок, походов и прочих вылазок в этом регионе проложено много маршрутов разной сложности - между скалами, по горам, долинам, ущельям. Даже если во время подъемов вверх придется нелегко, усилия вознаграждаются потрясающими видами, которые открываются с высоты на долину Эльбы.

  • Бастай

    Саксонская Швейцария

    Многие из этих маршрутов по Саксонской Швейцарии ведут к самой известной здешней достопримечательности - формации из песчаных скал Бастай со знаменитым Бастайским мостом. Раньше здесь скрывались разбойники, а сейчас находится смотровая площадка для туристов - на двухсотметровой высоте над Эльбой.

  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    В Саксонский Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Она является самым большим в Германии регионом для занятий скалолазанием. Первый раз на одну из них поднялись здесь в 1874 году - без страховки. Здесь запрещено использовать клинья и крюки. Страховка осуществляется с помощью веревок и карабинов.

  • Кёнигштайн

    Саксонская Швейцария

    В Саксонской Швейцарии находится одна из самых больших и мощных крепостей Европы - непреступный Кёнигштайн. История этого сооружения насчитывает восемь столетий. Курфюрст Август Сильный использовал эту крепость в качестве тюрьмы и для пышных приемов. Вино для них хранилось в здешнем погребе, который сейчас можно посетить.

  • Долина Эльбы

    Саксонская Швейцария

    Из крепости Кёнигштайн открывается вид на столовую гору Лилиенштайн - одну из самых примечательных и живописных таких гор с усеченными плоскими вершинами в Саксонской Швейцарии. Осталось только навести объектив… и открыточный кадр готов.

  • Вдоль Эльбы

    Саксонская Швейцария

    Достаточно прошли пешком или позанимались скалолазанием? Обратно в Дрезден можно вернуться на велосипеде - тем более, что вдоль Эльбы проходит один из самых популярных многодневных велосипедных маршрутов в Германии. Если понравится этот небольшой отрезок, то при желании и случае когда-нибудь позже можно будет проехать его весь целиком.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    История успеха этого популярного туристического региона в Германии началась около двухсот лет назад, когда посмотреть на эти места из соседнего Дрездена отправились два швейцарских студента, обучавшихся в здешней Академии искусств. Живописные скалы и ландшафты Эльбских Песчаниковых гор напомнили молодым художникам родные альпийские пейзажи, за что были прозваны ими Саксонской Швейцарией.

  • Дрезден

    Саксонская Швейцария

    Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.

  • Эльба

    Саксонская Швейцария

    Путь вверх по течению Эльбы в сторону чешской границы занимает примерно два часа. Сойти на берег можно на любой из остановок - в Велене, Ратене, Кёнигштайне или Бад-Шандау. До гор везде - рукой подать или пару шагов ступить.

  • Геркулесовы столбы

    Саксонская Швейцария

    Природа - лучший художник, в данном случае - скульптор. На создание этих импозантных произведений дождям, ветрам, перепадам температур и прочим воздействиям погоды потребовались миллионы лет. Люди придумали им разные образные названия - Геркулесовы столбы (фото), Цербер, Локомотив, Хранитель долины…

  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    Для прогулок, походов и прочих вылазок в этом регионе проложено много маршрутов разной сложности - между скалами, по горам, долинам, ущельям. Даже если во время подъемов вверх придется нелегко, усилия вознаграждаются потрясающими видами, которые открываются с высоты на долину Эльбы.

  • Бастай

    Саксонская Швейцария

    Многие из этих маршрутов по Саксонской Швейцарии ведут к самой известной здешней достопримечательности - формации из песчаных скал Бастай со знаменитым Бастайским мостом. Раньше здесь скрывались разбойники, а сейчас находится смотровая площадка для туристов - на двухсотметровой высоте над Эльбой.

  • Саксонская Швейцария

    Саксонская Швейцария

    В Саксонский Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Она является самым большим в Германии регионом для занятий скалолазанием. Первый раз на одну из них поднялись здесь в 1874 году - без страховки. Здесь запрещено использовать клинья и крюки. Страховка осуществляется с помощью веревок и карабинов.

  • Кёнигштайн

    Саксонская Швейцария

    В Саксонской Швейцарии находится одна из самых больших и мощных крепостей Европы - непреступный Кёнигштайн. История этого сооружения насчитывает восемь столетий. Курфюрст Август Сильный использовал эту крепость в качестве тюрьмы и для пышных приемов. Вино для них хранилось в здешнем погребе, который сейчас можно посетить.

  • Долина Эльбы

    Саксонская Швейцария

    Из крепости Кёнигштайн открывается вид на столовую гору Лилиенштайн - одну из самых примечательных и живописных таких гор с усеченными плоскими вершинами в Саксонской Швейцарии. Осталось только навести объектив… и открыточный кадр готов.

  • Вдоль Эльбы

    Саксонская Швейцария

    Достаточно прошли пешком или позанимались скалолазанием? Обратно в Дрезден можно вернуться на велосипеде - тем более, что вдоль Эльбы проходит один из самых популярных многодневных велосипедных маршрутов в Германии. Если понравится этот небольшой отрезок, то при желании и случае когда-нибудь позже можно будет проехать его весь целиком.

    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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Контекст

Самые любимые велосипедные маршруты в Германии

Ежегодный рейтинг самых любимых многодневных маршрутов для велотуризма в Германии по версии клуба ADFC.  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

В Саксонскую Швейцарию - по следам Петра I

Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.  

В Саксонской Швейцарии закрыли часть смотровой площадки Бастай

Бастай - знаменитая формация из песчаных скал в Саксонской Швейцарии под Дрезденом, ставшая туристической достопримечательностью еще в начале XIX века.  

Сенсационный клад найден в Саксонской Швейцарии

Эту находку сделал альпинист-любитель под Дрезденом.  

Осень в Саксонской Швейцарии

Таким увидел осенний лес в Саксонской Швейцарии около Пфаффенштайна фотограф немецкого агентства dpa Арно Бурги.  

Саксонская Швейцария  

Ссылки в интернете

www.saechsische-schweiz.de

Саксонская Швейцария. Официальный туристический сайт

Аудио- и видеофайлы по теме

Дрезден - #DailyDrone  

Майсен - #DailyDrone  

Фрауэнкирхе - #DailyDrone  

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