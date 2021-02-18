Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея)

В Германии - много разных "Швейцарий", но самая первая и знаменитая находится недалеко от саксонской столицы - Дрездена.
Ежегодный рейтинг самых любимых многодневных маршрутов для велотуризма в Германии по версии клуба ADFC.
Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
Ежегодно эту достопримечательность Саксонии посещают около 450 тысяч человек.
Бастай - знаменитая формация из песчаных скал в Саксонской Швейцарии под Дрезденом, ставшая туристической достопримечательностью еще в начале XIX века.
Эту находку сделал альпинист-любитель под Дрезденом.