Самая красивая немецкая "Швейцария" (фотогалерея)

Саксонская Швейцария

Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.