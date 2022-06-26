Саксонская Швейцария - cамая красивая в Германии

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. 10 фотографий
История успеха этого популярного туристического региона в Германии началась около двухсот лет назад, когда посмотреть на эти места из соседнего Дрездена отправились два швейцарских студента, обучавшихся в здешней Академии искусств. Живописные скалы и ландшафты Эльбских Песчаниковых гор напомнили молодым художникам родные альпийские пейзажи, за что были прозваны ими Саксонской Швейцарией (Sächsische Schweiz).
Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.
Путь вверх по течению Эльбы в сторону чешской границы занимает примерно два часа. Сойти на берег можно на любой из остановок - в Велене, Ратене, Кёнигштайне или Бад-Шандау. До гор везде - рукой подать или пару шагов ступить.
Природа - лучший художник, в данном случае - скульптор. На создание этих импозантных произведений дождям, ветрам, перепадам температур и прочим воздействиям погоды потребовались миллионы лет. Люди придумали им разные образные названия - Геркулесовы столбы, Цербер, Локомотив, Хранитель долины…
Для прогулок, походов и прочих вылазок в этом регионе проложено много маршрутов разной сложности - между скалами, по горам, долинам, ущельям. Даже если во время подъемов вверх придется нелегко, усилия вознаграждаются потрясающими видами, которые открываются с высоты на долину Эльбы.
Многие из этих маршрутов по Саксонской Швейцарии ведут к самой известной здешней достопримечательности - формации из песчаных скал Бастай со знаменитым Бастайским мостом. Раньше здесь скрывались разбойники, а сейчас находится смотровая площадка для туристов - на двухсотметровой высоте над Эльбой.
В Саксонский Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Она является самым большим в Германии регионом для занятий скалолазанием. Первый раз на одну из них поднялись здесь в 1874 году - без страховки. Здесь запрещено использовать клинья и крюки. Страховка осуществляется с помощью веревок и карабинов.
В Саксонской Швейцарии находится одна из самых больших и мощных крепостей Европы - непреступный Кёнигштайн. История этого сооружения насчитывает восемь столетий. Курфюрст Август Сильный использовал эту крепость в качестве тюрьмы и для пышных приемов. Вино для них хранилось в здешнем погребе, который сейчас можно посетить.
Из крепости Кёнигштайн открывается вид на столовую гору Лилиенштайн - одну из самых примечательных и живописных таких гор с усеченными плоскими вершинами в Саксонской Швейцарии. Осталось только навести объектив… и открыточный кадр готов.
Достаточно прошли пешком или позанимались скалолазанием? Вдоль Эльбы проходит один из самых популярных многодневных велосипедных маршрутов в Германии. Если понравится этот небольшой отрезок, то когда-нибудь позже можно проехать Elberadweg полностью (1280 километров) или хотя бы по Германии (840 километров).
Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
Золотая парча, бархат, фрески эпохи барокко…На реконструкцию парадных залов в Дрездене потратили более 34 миллионов евро.
Полвека назад, в октябре 1970 года, в Германии был создан первый национальный парк - Баварский лес. Сейчас в стране насчитывается уже 16 национальных парков.
Люнебургская пустошь, Верхний Дунай, Тюрингский Лес, Вулканический Айфель, Франконская Швейцария - в Германии насчитывается множество природных парков.