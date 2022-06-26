Саксонская Швейцария - cамая красивая в Германии

История успеха этого популярного туристического региона в Германии началась около двухсот лет назад, когда посмотреть на эти места из соседнего Дрездена отправились два швейцарских студента, обучавшихся в здешней Академии искусств. Живописные скалы и ландшафты Эльбских Песчаниковых гор напомнили молодым художникам родные альпийские пейзажи, за что были прозваны ими Саксонской Швейцарией (Sächsische Schweiz).

Фрауэнкирхе и другие достопримечательности в историческом центре Дрездена

Отправная точка - Дрезден

Дрезден был и остается лучшей отправной точкой для тех, кто хочет посетить этот регион. Сделать это можно на одном из таких пароходов, которые отправляются в сторону Саксонской Швейцарии от причалов в историческом центре "Флоренции на Эльбе". Кстати, добывавшиеся в соседних горах камни - песчаник - в свое время использовали в Дрездене для строительства многих из этих репрезентативных зданий.

Один из колесных пароходов на Эльбе

Вверх по Эльбе

Путь вверх по течению Эльбы в сторону чешской границы занимает примерно два часа. Сойти на берег можно на любой из остановок - в Велене, Ратене, Кёнигштайне или Бад-Шандау. До гор везде - рукой подать или пару шагов ступить.

Геркулесовы столбы - скалы в Саксонской Швейцарии

Геркулесовы столбы и другие скалы

Природа - лучший художник, в данном случае - скульптор. На создание этих импозантных произведений дождям, ветрам, перепадам температур и прочим воздействиям погоды потребовались миллионы лет. Люди придумали им разные образные названия - Геркулесовы столбы, Цербер, Локомотив, Хранитель долины…

Туристическая тропа на столовую гору Пфаффенштайн

Туристические и прогулочные маршруты

Для прогулок, походов и прочих вылазок в этом регионе проложено много маршрутов разной сложности - между скалами, по горам, долинам, ущельям. Даже если во время подъемов вверх придется нелегко, усилия вознаграждаются потрясающими видами, которые открываются с высоты на долину Эльбы.

Бастайский мост

Бастай

Многие из этих маршрутов по Саксонской Швейцарии ведут к самой известной здешней достопримечательности - формации из песчаных скал Бастай со знаменитым Бастайским мостом. Раньше здесь скрывались разбойники, а сейчас находится смотровая площадка для туристов - на двухсотметровой высоте над Эльбой.

Скала около курорта Ратен в Саксонской Швейцарии

Скалолазание

В Саксонский Швейцарии насчитывается более 1100 разных вершин. Она является самым большим в Германии регионом для занятий скалолазанием. Первый раз на одну из них поднялись здесь в 1874 году - без страховки. Здесь запрещено использовать клинья и крюки. Страховка осуществляется с помощью веревок и карабинов.

Крепость Кёнигштайн над Эльбой

Крепость Кёнигштайн

В Саксонской Швейцарии находится одна из самых больших и мощных крепостей Европы - непреступный Кёнигштайн. История этого сооружения насчитывает восемь столетий. Курфюрст Август Сильный использовал эту крепость в качестве тюрьмы и для пышных приемов. Вино для них хранилось в здешнем погребе, который сейчас можно посетить.

Столовая гора Лилиенштайн

Столовая гора

Из крепости Кёнигштайн открывается вид на столовую гору Лилиенштайн - одну из самых примечательных и живописных таких гор с усеченными плоскими вершинами в Саксонской Швейцарии. Осталось только навести объектив… и открыточный кадр готов.

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы в районе скал Бастай

Достаточно прошли пешком или позанимались скалолазанием? Вдоль Эльбы проходит один из самых популярных многодневных велосипедных маршрутов в Германии. Если понравится этот небольшой отрезок, то когда-нибудь позже можно проехать Elberadweg полностью (1280 километров) или хотя бы по Германии (840 километров).