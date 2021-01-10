 Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Кыргызстана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2021

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Мир

Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента Кыргызстана

По результатам подсчета 96 процентов бюллетеней Садыр Жапаров заручился поддержкой более 79 процентов избирателей. Большинство граждан Кыргызстана проголосовали за президентскую форму правления.

Сторонницы Садыра Жапарова

Сторонницы Садыра Жапарова

Бывший исполняющий обязанности президента и премьер-министра Кыргызстана Садыр Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах, прошедших в воскресенье, 10 января. По данным ЦИК республики после обработки более 96 процентов бюллетеней, политик заручился поддержкой 79,24% избирателей от числа принявших участие в выборах.

Вторым идет оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58%, третьим с 2,28% - Бабыржан Тольбаев. Всего на пост президента республики претендовали 17 кандидатов. Мадумаров не признал результаты голосования и заявил журналистам, что намерен обжаловать их в суде.

Поддержали президентскую форму правления

Одновременно избирателям Кыргызстана было предложено определить будущую форму правления страной. Из данных ЦИК, полученных после обработки более 73 процентов бюллетеней, следует, что большинство избирателей (более 83,1%) проголосовали за президентскую республику. За парламентскую форму правления высказались 112 тыс избирателей (10,6% участвовавших в выборах).

Жапаров воспринимается как выходец из народа

Прокомментировать первые итоги выборов DW попросила кыргызстанского политолога Марса Сариева. По мнению эксперта, серьезная поддержка избирателей, полученная Жапаровым, который три месяца назад был освобожден своими сторонниками из тюрьмы, свидетельствует о том, что политик, заявивший о намерении заставить коррумпированных чиновников вернуть награбленное, воспринимается "как выходец из народа". Сариев утверждает, что оба предыдущих случая революционной смены власти в республике (в 2005 и 2010 годах) "ничего не изменили в положении народа, только ухудшили и отбросили назад республику", поэтому воспринимаются как олигархические перевороты. Жапаров же, по мнению людей, не относится к олигархату.

Политолог уверен, что Москва работала с несколькими кандидатами в президенты, но фаворитом был именно Жапаров. При этом любой даже националистически настроенный оппозиционный кандидат мог бы быть принят Кремлем, поскольку национализм в Кыргызстане или Таджикистане, полностью зависимых от Москвы, России не опасен.

Очевидно, что после избрания президентом свой первый визит Жапаров нанесет именно в Россию, убежден Сариев, и Москва будет оказывать ему всяческую помощь.

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    Автор: Наталья Позднякова


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