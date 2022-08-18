Рыба вместо мяса. В пандемию немцы чрезвычайно увлеклись морепродуктами

Пандемия COVID-19 вызвала у немцев чрезвычайный аппетит на рыбу и прочие морепродукты. В первый год локдаунов и карантинов жители Германии, вынужденные отказаться от периодических походов в рестораны и готовить еду дома, приобрели в супермаркетах и магазинах 505 тысяч тонн даров моря и потратили на них 5,3 млрд евро. А в прошлом году они выложили даже 5,4 млрд евро, хотя в количественном отношении купили несколько меньше - 495 тысяч тонн. В этом году спрос снижается, точнее говоря - нормализуется, стабилизируясь на высоком уровне, в то время как производство и потребление в ФРГ мяса продолжает падать.

Рыбный бум во время двух коронавирусных лет

"Огромный прирост за два экстраординарных коронавирусных года, 2020-й и 2021-й, невозможно повторить ни в количественном, ни в денежном выражении", - констатировал 17 августа, представляя в Гамбурге итоги первых шести месяцев 2022 года, Рене Штальхофен (René Stahlhofen), председатель Рыбного информационного центра (Fisch-Informationszentrum, FIZ). Это маркетинговая и лоббистская организация рыбной промышленности Германии, ее штаб-квартира находится в крупнейшем порту ФРГ.

Во время пандемии жители Германии активно покупали и готовили дома блюда из рыбы

Несмотря на то, что в первом полугодии продажи уменьшились более чем на 14%, а выручка сократилась по сравнению с аналогичным периодом рекордного прошлого года на 412 млн евро, представитель отрасли вполне доволен. Рене Штальхофен сравнивает полученные результаты с данными за первые шесть месяцев предпандемийного 2019 года: в количественном отношении снижение минимальное, а в денежном выражении даже неплохой прирост на 4,6% или 110 миллионов евро. Произошел он, прежде всего, из-за общего роста цен и благодаря увеличению спроса на (всегда более дорогую) свежую рыбу.

Немцы чаще всего покупают рыбные консервы и замороженную рыбу

Однако чаще всего немцы покупали и покупают морепродукты в консервированном или маринованном, а также в замороженном виде. Это говорит о том, что бурный рост продаж обеспечили в последние два года не состоятельные гурманы, а именно широкие слои населения.

Консервы из тунца в Германии самые популярные

На консервы в прошлом году пришлись примерно 28% потребления рыбы на душу населения, причем речь идет почти исключительно о тунце и сельди (и небольшой доле сардин), на мороженую рыбу - 24%. Доля ракообразных и моллюсков в свежем, замороженном и приготовленном виде выросла до 15%, у свежей рыбы доля составила 12%, у копченой - 10%.

Из опубликованной FIZ статистики также следует, что около 57% немецкого рыбного рынка приходятся на морскую, свыше 28% - на пресноводую рыбу и более 14% - на ракообразных и моллюсков.

Топ 10 самых популярных рыб в Германии: три явных лидера

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Самой популярной в Германии рыбой был и остается лосось (Lachs), на второе место вышел в прошлом году минтай (его продают в Германии под торговым наименованием Alaska-Seelachs), обогнавший тунца (Thunfisch). Четвертое и пятое места, но уже с заметным отрывом, заняли сельдь (Hering) и креветки (Garnelen). Самая популярная пресноводная рыба - форель (Forelle) - идет на шестом месте. В Топ-10 входят также кальмары и осьминоги (Tintenfische), мидии и устрицы (Muscheln), скумбрия (Makrele) и треска (Kabeljau).

Нормализация на высоком уровне потребления рыбы происходит в Германии на фоне устойчивого сокращения спроса на мясо. Его производство, сообщило 5 августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis), сократилось в 1-м полугодии 2022 года на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021, при этом при стабильных показателях по птице снижение по свинине составило более 10%, а по говядине - свыше 9%. Тем самым продолжился многолетний тренд, во многом связанный со стремлением немцев к более здоровому и взвешенному рациону питания.

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