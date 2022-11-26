Карпфен-блау, или Как разводят и готовят карпов в Германии

Выращивать карпов в Германии начали еще во времена Карла Великого. Основной сезон торговли приходится на Рождество и Новый год. | 7 фотографий

Рождественский, фаршированный, запеченный в духовке… В Европе карпов первыми стали разводить еще древние греки и римляне, а пришла эта традиция сюда через азиатские страны из древнего Китая. Первое письменное упоминание карповых прудов на территории нынешней Германии относится ко временам правления императора Карла Великого (742-814). Широкое распространение здесь они получили в Средние века благодаря монахам, которые выращивали эту рыбу для своих трапез в постные дни.

Немцы предпочитают готовить карпов по традиционным и старым семейным рецептам во время рождественских и новогодних праздников. Отлавливать и продавать карпов в Германии начинают уже в сентябре-октябре.

Карповый пруд в Баварии Фото: A. Hartl/blickwinkel/picture alliance

Карповые пруды в Германии

В Средние века карпов в Германии разводили не только монастырские хозяйства. В регионах с бедными почвами, например, в Саксонии, где урожаи не приносили высоких прибылей, карповые пруды на своих территориях закладывали местные землевладельцы, правители, городские общины, хозяева рыцарских поместий и так далее, чтобы получать дополнительный доход.

Карп - рыба неприхотливая и быстро растущая. Для разведения годятся естественные и искусственные водоемы глубиной не менее 70 сантиметров. При этом в некоторых своих местах они должны быть немного глубже - около одного метра, чтобы рыба не погибла во время холодных зим. Более глубокие пруды и озера весной прогреваются дольше, что замедляет рост.

В Германии сейчас ежегодно заготавливают около 12 тысяч тонн карпов. В Европе на первом месте находится Польша - 20 тысяч тонн. Килограмм живой рыбы в немецких магазинах стоит около семи евро, разделанной - около одиннадцати евро.

Начало сезона отлова карпов в одном из баварских хозяйств Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Где в Германии разводят карпов

В первую тройку по объемам производства карпов в Германии входят Бавария, Саксония и Бранденбург. На лидирующую Баварию приходится половина всего объема - около шести тысяч тонн ежегодно. Всего только в этой немецкий земле насчитывается 8 тысяч хозяйств и 30 тысяч прудов! При этом, как предполагают историки, в XIII-XV веках число карповых прудов в Баварии превышало нынешнее в три-четыре раза.

В отличие от восточногерманских земель в Баварии преобладают небольшие семейные фермы, для которых выращивание карпов и других пресноводных рыб не является основным видом экономической деятельности.

Зеркальные карпы в Левице (Мекленбург - Передняя Померания) Фото: picture-alliance/dpa/J. Büttner

В баварском регионе Верхний Пфальц даже есть своя "Земля тысячи прудов" - так называют местность около городов Тиршенройт и Швандорф. В 2021 году традиции разведения карпов в Верхнем Пфальце были включены в немецкий список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Как было подчеркнуто в решении специальной комиссии, разведение карпов в этом баварском регионе является примером производства экологически чистой продукции в естественных условиях. При этом сами пруды и окружающие ландшафты отличаются биологическим разнообразием и способствуют охране природы.

Саксонская карповая королева 2015 года Сара Аппенфельдер Фото: picture-alliance/dpa/S. Willnow

В разных регионах Баварии, Саксонии и других местах с давними рыбоводческими традициями выбирают своих карповых королев и принцесс. Некоторые немецкие районы, в которых выращивают карпов, включены в официальный европейский список региональных деликатесов, то есть названия защищены специальными сертификатами места происхождения продукции. Среди них - голштинские карпы (Holsteiner Karpfen) из Шлезвиг-Гольштейна, однако объем производства в этой федеральной земле небольшой - всего двести тонн в год.

Карпы и другие обитатели прудов

Помимо обыкновенных и зеркальных карпов в Германии попытались выращивать пестрых толстолобиков, которых немцы называют мраморными карпами, однако покупателям они не пришлись по вкусу.

Карповый пруд в бранденбургском Шпревальде Фото: K. Hinze/imago images

В Саксонии разведением карпов занимается около 180 хозяйств. Более четырех десятков предприятий производят карпов в соседнем Бранденбурге. Одно из крупнейших находится около города Пайц. Отсюда в продажу обычно поступают карпы-двухлетки. В некоторых других местах - карпы в возрасте от четырех до шести лет. В прудах под Пайцем также обитают сомы, судаки, окуни и щуки.

Самое большое карповое хозяйство в северной части Германии расположено на территории ландшафтного заповедника Левиц (Lewitz) в Мекленбурге - Передней Померании. С тридцати прудов каждый год здесь получают около 300 тонн рыбы.

Осенью или в начале зимы перед началом ловли воду из прудов спускают. Работать начинают на утренней заре. В Левице и других хозяйствах сразу после отлова карпов сортируют вручную по размеру и весу, а затем отпускают в бассейны с водой. В торговлю и рестораны обычно поставляют живыми, однако в немецких магазинах также можно купить уже готовые филе.

Приготовление карпов на гравюре 1774 года Фото: brandstaetter images/Austrian Archives/picture alliance

Рецепты приготовления карпов

Как в Германии готовят карпов? Вариантов есть много. Среди традиционных - голубой карп, он же - карпфен-блау, карп в ночной рубашке и карп в пивном тесте, рецепты приготовления которых можно прочитать на сайте DW по ссылкам.