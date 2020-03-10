Рост цен на бензин и дизель в Германии: немцы требуют помощи от государства

Горючее подорожало до рекордных отметок. Это связано с картельным сговором экспортеров нефти ОПЕК+ и политикой правительства ФРГ. Можно ли изменить ситуацию?
Цена дизельного горючего дважды за неделю побила в Германии предыдущий рекорд 2012 года. Никогда еще на немецких автозаправочных станциях литр не стоил в среднем 1,56 евро. Одновременно вплотную к историческим максимумам приблизилась средняя цена 95-го бензина. Литр марки Super E10 с 10% этанола достиг 1,67 евро, сообщил Общегерманский автомобильный клуб ADAC. Super E5 обходится дороже примерно на 3-5 евроцентов, нередко и больше.
Таким образом, в Германии и в целом в Евросоюзе к газовому кризису и удорожанию электроэнергии прибавился теперь еще и скачок цен на автозаправках. Причем эта проблема сразу же ударила по кошелькам немцев, тогда как о дефиците природного газа и росте котировок на оптовом рынке электричества население ФРГ пока знает в основном из сообщений СМИ.
Ведь немецкие домохозяйства обычно получают электроэнергию по заключенным в различное время годовым или двухгодичным договорам, и пока те не истекут, тарифы не меняются. За газовое отопление жильцы ежемесячно переводят поставщику оговоренную сумму, и если расход увеличился или топливо выросло в цене, то доплачивают разницу по итогам календарного года. Так что "час расплаты" за подорожавшие тепло и свет наступит для большинства жителей ФРГ с временным лагом, через несколько месяцев, а вот на автозаправки многим приходится прямо сейчас заезжать по несколько раз в неделю.
Среди причин произошедшего удорожания горючего в новейшем пресс-релизе ADAC выделяются три: высокие мировые цены на сырую нефть, снижение обменного курса евро к доллару и сезонно высокий спрос на дизельное топливо для отопления домов.
Однако в Германии дизельные резервуары в подвалах зданий заливают на зиму каждый год, так что это не может быть решающей причиной исторического рекорда. Курс евро к доллару, действительно, несколько снизился по сравнению с началом лета, но он был приблизительно на этом же уровне и осенью предпандемийного 2019 года. А вот цены на нефть реально сильно выросли - если не до исторических, то до многолетних максимумов. Американские сорта семь лет не стоили так дорого, как на этой неделе, европейский Brent не поднимался до отметки 86 долларов три года, а стабильно держался выше этого уровня до осени 2014 года.
Сопоставим эти факты с другой новостью последних дней. "Страны ОПЕК+ в сентябре перевыполнили план по сокращению нефтедобычи на 15%", - сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с отчетом организации.
Получается, что страны-экспортеры нефти из картеля ОПЕК вместе с Россией, Казахстаном и Азербайджаном не просто искусственно сдерживают поставки на мировой рынок, но даже дополнительно сокращают объемы добычи. Хотя президент РФ Владимир Путин это и отрицает, когда, выступая 21 октября в Сочи на заседании дискуссионного клуба "Валдай", говорит, что "сегодня страны ОПЕК+ наращивают объемы добычи даже чуть больше, чем договорились это делать".
Причем перевыполнение плана по сокращению добычи происходит в условиях глобального роста спроса на энергию из-за начавшегося в большинстве стран экономического подъема и на фоне значительного роста цен на нефть, который дополнительно подогревается взрывным удорожанием другого энергоносителя - природного газа.
Так что одной из ключевых причин нынешней дороговизны горючего на АЗС Германии стало целенаправленное ограничение предложения нефти на мировом рынке. Им занимаются главным образом авторитарные арабские и постсоветские государства, заключившие сделку ОПЕК+, которая является типичным картельным сговором с целью манипулирования ценами.
Однако немалую долю ответственности за дороговизну горючего в Германии несет и правительство ФРГ. Во-первых потому, что примерно две трети тех денег, которые автовладельцы платят на заправках, забирает себе государство. 64% розничной цены бензина, подсчитал ADAC, приходятся на налоги. Это, прежде всего, налог на энергию (Energiesteuer), заменивший в 2006 году налог на нефтепродукты (Mineralölsteuer) в ходе унификации налогового законодательства Евросоюза в сфере энергетики, а также НДС - налог на добавленную стоимость.
Во-вторых потому, что правительство ФРГ целенаправленно стремится сделать горючее для автомобилей и топливо для домов более дорогим. Это связано с уже традиционным немецким и, шире, европейским подходом к энергопотреблению, согласно которому энергоносители не должны быть слишком дешевыми, поскольку иначе не будет стимулов эффективно их использовать и более бережно относиться к природе при разработке их месторождений (которыми Европа не так уж богата).
В Америке с ее огромными расстояниями (и богатыми энергоресурсами) сформировалась иная философия: чем дешевле горючее, тем лучше, поскольку это стимулирует бизнес и потребление, а также мобильность населения. Поэтому в США долго куда меньше внимания уделяли энергосбережению и энергоэффективности, чем в ФРГ и ЕС.
Поскольку всемирная борьба против изменения глобального климата и обязательства по Парижскому соглашению потребовали решительного снижения выбросов парниковых газов, парламент ФРГ принял в конце 2019 года разработанный правительством обширный пакет климатических мер, одной из которых стало введение с 1 января 2021 года сертификатов на выбросы CO2 (CO2-Abgabe) для компаний, продающих нефтепродукты и газ владельцам автомобилей и домов.
В результате автозаправки, как и планировалось, переложили эти дополнительные расходы на клиентов, и литр бензина подорожал в этом году на 7 евроцентов, а дизель на 8 центов, подсчитал ADAC. С 1 января 2022 года первоначальная цена тонны CO2 в 25 евро вырастет до 30 евро, из-за чего горючее вновь несколько подорожает, хотя и не так сильно. Однако до 2025 года намечено поэтапное увеличение цены тонны до 50 евро - и, соответственно, удвоение нынешнего размера сбора за выбросы углекислого газа до примерно 15 центов за литр бензина и примерно до 18 центов за дизель.
Таким образом, удорожание горючего и топлива в Германии является заявленной целью немецких властей и призвано побуждать население экономно расходовать ископаемые энергоносители, а также побыстрее пересаживаться на электромобили и обзаводиться более экономными отопительными системами. Причем разработали и приняли этот закон вовсе не "зеленые", а консерваторы из партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и социал-демократы.
Однако партия "зеленых" вместе с либералами сейчас ведет переговоры с социал-демократами о формировании нового правительства ФРГ. Трудно представить себе, чтобы коалиция этих политических сил, обещавших избирателям непременно сосредоточиться на защите климата, тут же откажется от запущенного механизма CO2-сертификатов. Хотя цены на горючее оказались сейчас явно намного выше, чем планировалось и просчитывалось при его введении.
Так можно ли как-то изменить ситуацию? Согласно свежему онлайн-опросу социологического института Civey, оказания государственной поддержки населению из-за дороговизны бензина и дизеля требуют 73% процента жителей ФРГ (20% против), поддерживающие самые разные партии. Лишь среди сторонников "зеленых" голоса разделись почти поровну: 46% за финансовую помощь автомобилистам и 42% против.
Однако бросается в глаза, что как в публичных заявлениях различных общественных и предпринимательских организаций, так и в комментариях немецких СМИ практически не звучат призывы отказаться от механизма CO2-сертификатов. Такой отказ стал бы очень громким поражением в только начавшейся по-настоящему борьбе против изменения климата, которую большинство немецких избирателей, еще раз подчеркнем это, одобряет и ради которой даже готово нести дополнительные расходы. К тому же вырученные государством средства от продажи CO2-сертификатов должны, по идее, пойти на радикальное снижение цен на электричество.
Париж, 20 октября 2021. В столице Франции цены на горючее на 20-30 центов выше, чем в других регионах
Вместо этого чаще всего предлагается временно снизить НДС на горючее, составляющий 19%. Во второй половине 2020 года правительство ФРГ уже снижало на полгода этот налог на все товары и услуги в качестве антикризисной меры в разгар пандемии. По этому же пути сейчас пошли, к примеру, правительства Италии, Испании и Чехии, тогда как во Франции малообеспеченные домашние хозяйства получат по 100 евро. В качестве других возможных вариантов поддержки немецких автомобилистов предлагается: временно уменьшить налог на энергию, увеличить налоговые льготы тем, кто ездит на работу на автомобиле, или выплатить населению деньгами часть доходов от продажи CO2-сертификатов.
Однако Ангела Меркель вряд ли возьмется со своими министрами за принятие серьезных, принципиальных решений, касающихся налоговой, энергетической и тем самым климатической политики страны. Этим должно будет заняться уже новое правительство ФРГ, а оно приступит к работе не раньше первой недели декабря. Вполне возможно, что его первым серьезным испытанием станет именно решение проблемы дороговизны горючего.
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