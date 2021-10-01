 Франция установит планку для цен на газ и свет на зимний период | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2021

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Европа

Франция установит планку для цен на газ и свет на зимний период

Во Франции, как и в других странах Европы, резко растут цены на энергоносители. Премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что до апреля 2020 года на газ будут действовать октябрьские тарифы.

Газовая конфорка

Франция на фоне стремительно растущих цен на энергоносители устанавливает планку для тарифов на газ и электроэнергию. "Мы вводим тарифный тормоз, чтобы защитить покупательную способность французов", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс вечером в четверг, 30 сентября.

По словам Кастекса, до апреля на газ сохранятся октябрьские тарифы. Он отметил, что в противном случае счета французов за отопление выросли бы на 30 процентов. Тарифы на электроэнергию сохранятся до конца года, а затем могут быть повышены не более чем на 4 процента. Почти 6 миллионам французских домохозяйств с низкими доходами государство в декабре выплатит по "энергетическому чеку" в размере 100 евро.

Жан Кастекс объявил об этих мерах в вечерних теленовостях и в соцсетях. Во Франции рост цен, в том числе на бензин, сейчас является темой широких общественных дебатов. В преддверии запланированных на апрель президентских выборов правительство президента Эмманюэля Макрона не скупится на финансовые обещания в различных политических проектах, отмечает агентство dpa.

В Германии рост НДС привел к увеличению цен на энергию

Между тем в Германии частным домохозяйствам в первой половине 2021 года пришлось платить за электроэнергию и газ на 4,7 процента больше, чем во втором полугодии 2020 года. Электричество подорожало в среднем до 32,62 цента на кв/ч, а газ - до 6,41 цента за кв/ч, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 1 октября.

Этот рост цен был вызван, главным образом, возвратом к первоначальной 19-процентной ставке НДС с начала 2021 года. В целях стимулирования потребления на фоне пандемии коронавируса правительство ФРГ понизило НДС на энергию в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года до 16 процентов.

В Европе биржевая цена на газ обновила максимум

Между тем биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1200 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10.20 мск цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 94,5 евро за 1 МВт/ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт/ч) или 1130,31 долларов за 1 тыс. куб. м. С начала торгов цена выросла на 0,51%.

Исторический рекорд цены на газ фиксируется на бирже уже четвертый день подряд. Так, 27 сентября цена достигла отметки в $ 953, 28-го - $ 1043, 29-го - $ 1061.

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    Автор: Андрей Гурков


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