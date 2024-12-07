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Трех чиновников "ДНР" власти РФ обвинили в мародерстве

Роман Сулима
7 декабря 2024 г.

Следователи из Москвы обвиняют членов так называемого "правительства ДНР" в хищениях "чужого имущества в особо крупном размере" в Донецкой области. Им грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет.

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Дымящиеся трубы заводов Мариуполя до российского вторжения
Мирный Мариуполь и его работающие предприятия в марте 2021 года (фото из архива)Фото: Mstyslav Chernov/AP/picture alliance

В так называемой "ДНР" на территории Донецкой области Украины задержали целую организованную группировку, состоящую из поставленных оккупационной властью чиновников, сообщает в субботу, 7 декабря, газета "Коммерсант" со ссылкой на данные ФСБ и СКР. По версии российских следователей, эта группа совершала акты мародерства во время полномасштабной войны РФ против Украины.

В материале газеты указано, что главное следственное управление СКР обвиняет экс-зампредседателя оккупационного "правительства", а по совместительству "министра промышленности и торговли ДНР" Владимира Рущака, его помощника Сергея Голощапова и руководителя государственного унитарного предприятия (ГУП) "Втормет" Максима Солдатова в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ, которую внесли в ходе мобилизации в РФ осенью 2022 года - мародерстве в период войны в особо крупном размере.

Среди прочего всем троим вменяют хищение с последующей продажей металлоконструкций с завода "Азовэлектросталь" в Мариуполе на сумму не менее 518 млн рублей. Отмечается, что в настоящий момент обвиняемые находятся под стражей в Москве и им грозит лишение свободы на сроки от 8 до 15 лет после предъявления им обвинения "в ближайшее время".

Обобранный мародерами завод до войны производил транспорт и оборудование

До войны завод "Азовэлектросталь" выпускал железнодорожный транспорт, металлургическое и горнорудное оборудование. "Коммерсант" пишет, что после завершения разминирования территории оккупационные российские власти намерены передать завод на баланс российской корпорации "Ростех" вместе с другими предприятиями Мариуполя и "восстановить их работу".

Как уточняет газета, до вторжения РФ в Донбасс в 2014 году Рущак возглавлял украинское Нацагентство по аккредитации (НААУ) - орган, созданный для подтверждения компетентности и повышения уровня доверия к органам оценки соответствия качества. После этого, уже в РФ ему дали должность главы службы аккредитации по Центральному федеральному округу. В 2020 году указом главаря "ДНР" Дениса Пушилина Рущак был назначен "министром промторга", и указом того же деятеля через три года был оправлен в отставку.

 

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