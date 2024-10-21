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WSJ: Соратники Кадырова вывозят технику с завода в Мариуполе

Екатерина Венкина
22 октября 2024 г.

По данным The Wall Street Journal, соратники Кадырова демонтируют и распродают современное металлургическое оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

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Мариуполь (фото из архива)
Мариуполь (фото из архива)Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его соратники демонтируют и распродают современное металлургическое оборудование с Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отправляют металлолом в Россию для использования ее попавшими под санкции Запада автопроизводителями и передают инертные газы космической программе РФ. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на менеджеров и полученные документы.

Вскоре после того, как войска РФ установили контроль над Мариуполем, оперативно созданная местная компания "ММК имени Ильича" начала вывозить сталепродукцию с неработающего завода в РФ. Фирма была зарегистрирована в августе 2022 года на двух лиц.

По данным WSJ, один из совладельцев - чеченский бизнесмен Валид Корчагин, второй - связанный с военными российский бизнесмен Юрий Мурай. По информации издания, он перевозил грузы для Минобороны РФ в аннексированный Россией у Украины Крым.

Кадыров, Корчагин, Мурай и Кремль не ответили на запросы газеты о комментарии.

На входе - портрет Кадырова

У входа на металлургический завод размещены портрет Кадырова и "эмблема его чеченского ополчения", пишет The Wall Street Journal. Предположительно, речь идет о подчиняющемся Кадырову спецотряде "Ахмат".

В марте пророссийские власти заявили, что за последние шесть месяцев с завода было вывезено 130 000 тонн побочной продукции из железа на сумму в 16 млн долларов (14,7 млн евро). Экс-владелец завода заявил, что также демонтирована и отправлена в РФ производственная линия стоимостью 220 млн долларов (203 млн евро).

Вахит Геремеев, соратник Кадырова говорил, что пока цеха могут перерабатывать только остатки металлолома и чугуна, однако он работает над тем, чтобы вновь открыть сталелитейное производство к 2026 году.

WSJ: Та же практика, что и с ЧВК "Вагнер" в Африке

Корпоративный захват завода Ильича теми же силами, что военным путем брали под контроль Мариуполь, совпадает с давней практикой ЧВК "Вагнер" в Африке, куда она перебрасывала наемников в обмен на контроль над ценными природными ресурсами, констатирует The Wall Street Journal.

Осада украинского Мариуполя РФ в начале 2022 года продолжалась около 85 дней.

Как отмечали юристы Global Rights Compliance, порядка 90 процентов медучреждений и домов в городе были разрушены или повреждены, пункты раздачи гумпомощи и маршруты эвакуации подвергались непрерывным обстрелам и бомбардировкам ВС РФ.

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