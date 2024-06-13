Россию обвинили в применении "тактики голода" в Мариуполе

О намеренном применении такого вида военного преступления РФ в украинском городе в первые месяцы войны говорится в досье, представленном в Международный уголовный суд, пишет The Guardian.

Вооруженные силы РФ могли намеренно применить так называемую "тактику голода" во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равносильно военному преступлению. Это следует из анализа, представленного в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, сообщает The Guardian в четверг, 13 июня. "Этот вывод лежит в основе досье, которое находится в процессе подачи в МУС в Гааге юристами Global Rights Compliance (GRC), работающими совместно с украинским правительством. В нем утверждается, что Россия и ее лидеры намеревались убить и причинить вред большому количеству мирных жителей", - пишет издание.

Согласно оценкам в досье, во время окружения и захвата Мариуполя погибли 22 тысячи человек. В течение нескольких дней осады гражданское население оставалось без воды, газа и электричества, а температура опускалась ниже минус 10 градусов по Цельсию. "Мы видим, что российская атака проходила в четыре этапа, начиная с атак на гражданскую инфраструктуру, прекращения подачи электричества, тепла и воды. Затем было отказано в гуманитарной эвакуации и даже совершены нападения, а помощь не могла быть доставлена", - приводит The Guardian слова партнера компании GRC Катрионы Мердок.

По ее словам, поэтапное нападение на Мариуполь продемонстрировало, что ВС РФ планировали захватить город без пощады к его мирным гражданам, численность которого до войны оценивалась в 450 тысяч человек. В досье GRC указано также, что около 90 процентов медицинских учреждений и домов украинского города были разрушены или повреждены во время осады, а пункты раздачи гумпомощи и маршруты эвакуации подвергались непрерывным обстрелам и бомбардировкам российскими войсками.

GRC: "Виновен Владимир Путин"

Из доклада следует, что вина за гибель тысяч мирных жителей Мариуполя возложена на российское правительство. "Виновен Владимир Путин, - сказала Мердок, - и эшелоны российского военного руководства". На данном этапе анализа не уточнила других имен.

МУС принимает представления третьих сторон, но не обязательно принимает по ним решения, уточняет The Guardian. Голод и отказ в необходимых для жизни гражданского населения предметах быта считаются военными преступлениями, но это относительно новая область международного права, и до сих пор ни один предполагаемый преступник не был привлечен к ответственности, пишет издание.

У МУС попросили расследовать работу пропагандистов РФ

На прошлой неделе Международная федерация прав человека (FIDH) обратилась в МУС с просьбой провести расследование против шести российских пропагандистов из-за разжигания ненависти по отношению к украинцам как преступления против человечности.

Материалы дела, подготовленные FIDH совместно с украинскими правозащитными проектами, направлены против телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Сергея Мардана, главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, курирующего пропаганду в администрации президента Алексея Громова, а также против заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.