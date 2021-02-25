 Российские ″Искандеры″ обострили ситуацию в Армении | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 25.02.2021

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Европа

Российские "Искандеры" обострили ситуацию в Армении

В борьбу за отставку премьера Никола Пашиняна и его правительства включился армянский генералитет. Что послужило обострению внутриполитической ситуации в стране? Ответ у DW.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его сторонники на митинге в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его сторонники на митинге в Ереване, 25 февраля 2021 г.

В Армении вспыхнул конфликт между армейским руководством и премьер-министром Николом Пашиняном, который утром 25 февраля обвинил Генштаб вооруженных сил республики в попытке путча и отправил в отставку начальника Генштаба. Началось же резкое обострение внутриполитической ситуации в стране двумя днями ранее, когда в интервью одному из армянских телеканалов глава правительства, в частности, ответил бывшему президенту Сержу Саргсяну на обвинение, что во время войны в Карабахе Армения не использовала против противника российские "Искандеры".

Пашинян тогда заявил, что ракетные комплексы "не сработали" или "сработали только на 10 процентов". "Может, потому что они были приобретены в 80-х", - добавил премьер.

На это заявление главы правительства отреагировал заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, фактически высмеяв Пашиняна. На следующий день, в среду, он был уволен с должности, а в четверг, 25 февраля, Генштаб вооруженных сил Армении потребовал немедленной отставки премьер-министра и его правительства, обвинив их "в неспособности принимать адекватные решения в кризисной и критической для народа ситуации". Именно это заявление глава правительства и расценил как попытку государственного переворота.

Представители оппозиции требуют отставки главы правительства Армении

Представители оппозиции требуют отставки главы правительства Армении

В документе, под которым подписались порядка сорока высокопоставленных военных - сам начальник Генштаба, его заместители, начальники родов войск и командующие крупнейших войсковых объединений, - прозвучал решительный протест против "необоснованного увольнения" Тирана Хачатряна, которое было осуществлено "без учета национальных и государственных интересов" страны. Заявление подписали боевые офицеры и генералы, сумевшие во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе 44 дня противостоять превосходящим силам противника. Уволенный Пашиняном генерал Хачатрян за участие в боевых действиях был удостоен звания Героя Армении.

Две площади - две позиции

Десятки тысяч человек вышли в тот же день на улицы Еревана. Часть из них собралась на площади Свободы, настаивая на отставке Пашиняна и его правительства и обвиняя их в "предательстве национальных интересов" и "разрушении армии". Заявляя о государственной измене премьера, собравшиеся требовали также возбудить против него уголовное дело.

А сторонники Пашиняна собрались по его призыву на площади Республики. Премьер-министр публично приказал всему личному составу армии "заниматься своим делом" по охране границ и территориальной целостности страны. Он заявил, что самое важное сейчас сохранить гражданскую власть и обеспечить в стране стабильность, а также не допустить столкновений.

Пашинян и его сторонники на демонстрации на площади Республики

Пашинян обвинил военных в попытке путча

"Вооруженные силы подчиняются народу и премьеру, - указал Пашинян. - Военных втянули в политический процесс, но они продолжают оставаться нашими братьями". При этом он призвал начальника Генштаба самому подать в отставку, в противном случае он будет уволен.

Между тем людей в городе всерьез пугает угроза провокаций на улицах, которые могут привести к столкновениям между двумя лагерями, расположенными на расстоянии меньше километра.

С заявлением о том, что любые попытки вовлечь вооруженные силы в политические процессы недопустимы, выступило министерство обороны республики. "Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении, и Минобороны адекватно отреагирует на любое подобное действие", - говорится в заявлении ведомства.

"Это была попытка военного переворота"

Эксперт центра политических и международных исследований Рубен Меграбян назвал происшедшее в четверг в Ереване "попыткой военного переворота". По его словам, "часть высшего командного состава армии вопреки требованию конституции вмешалась в политику".

Меграбян видит выход из ситуации в диалоге между всеми политическими силами в стране: "Только так можно будет приблизить внутриполитическую развязку". При этом эксперт не исключил возможности проведения в стране внеочередных выборов в парламент. "Тогда люди смогут сами сделать свой выбор, как это они сделали сегодня, выйдя на площадь Республики для защиты своего выбора два с половиной года назад", - заявил эксперт DW. По его мнению, оппозиция не смогла пока доказать, что большая часть людей поддерживает ее: "Говорить о том, что дни Пашиняна сочтены, рано".

Хоть диалог, с точки зрения политолога, и маловероятен, но все же возможен, сначала же нужно отказаться от насилия и от неконституционных способов борьбы, заключил Меграбян.

Нежелательные сценарии

По мнению политического аналитика Бориса Навасардяна, катализатором обострения внутриполитической ситуации в стране стало интервью премьер-министра Пашиняна об "Искандерах" - именно оно стало причиной заявления высшего командного состава вооруженных сил с требованием отставки премьера. "Как следствие, - полагает Навасардян, - велик риск сценариев, идущих вразрез с конституционными основами государства". По его словам, это могут быть "военный переворот, вмешательство внешних сил, равно как и узурпация власти одним из противоборствующих политических лагерей через силовое гражданское противостояние, и все это только углубит кризис".

Единственный рациональный и законный выход в сложившихся обстоятельствах аналитику видится в срочной отмене парламентом военного положения, выражении недоверия действующему правительству и проведение широких консультаций с целью формирования переходного правительства, которое управляло бы страной до проведения досрочных выборов в законодательный орган. Препятствие же, по его мнению, - неготовность парламентского большинства выйти из-под диктата своего лидера и взять на себя ответственность за преодоление кризиса.

Армянские резервисты во время Карабахского конфликта

Армянские резервисты во время Карабахского конфликта

Нранян: "Пашинян провалил все, что можно"

После подписания Пашиняном трехстороннего с Азербайджаном и Россией заявления о прекращении огня в Карабахе его позиции в стране сильно пошатнулись. Рейтинг, который в начале его вступления в должность зашкаливал за 80 процентов, по данным Gallup International Аssociation на середину февраля, сорвался к отметке чуть выше 30. В стране были ошеломлены печальными для Армении и Нагорного Карабаха итогами войны: были утеряны значительные территории, погибли свыше пяти тысяч человек, больше десяти тысяч человек получили ранения, сотни - до сих пор в плену. По данным тех же исследователей, свыше 40 процентов опрошенных считают, что Пашинян должен подать в отставку.

Политолог, бывший член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Ара Нранян не считает заявление Генштаба Армении попыткой военного переворота, как его представляют власти. По его мнению, генералитет лишь присоединился к требованию об отставке правительства, которое уже ранее было выдвинуто верховным духовенством, многими научными учреждениями, вузами, отставными представителями силовых структур, парламентской и внепарламентской оппозицией, многочисленными влиятельными организациями Армении и диаспоры и т.д.

"Заявление Генштаба - всего лишь очередная констатация факта, что в 2018 году к власти пришли люди с полным отсутствием знаний и опыта государственного управления, которые привели государство к катастрофе", - считает Нранян, не исключая возможности гражданских столкновений в стране.

"Премьер пока опирается на полицию, собственную парламентскую фракцию, а также на часть общества (в основном - социально необеспеченную), но насколько долго он может усидеть в своем кресле, обвиняя в своих неудачах бывшие власти, сказать трудно, - рассуждает эксперт. - Скорее всего, у него есть определенные обязательства перед внешними силами, которые всячески удерживают его от отставки для продолжения политики в ущерб национальным интересам Армении".

К вечеру 25 февраля сторонники Пашиняна разошлись, но акция протеста оппозиции продолжается. Люди перекрыли движение на проспекте Баграмяна перед зданием парламента с тем, чтобы перевести акции протеста в режим нон-стоп. Они устанавливают здесь палатки и расходиться не собираются. В центр столицы стянуты дополнительные силы правоохраны и спецтехника, однако на этот час инцидентов удается избежать.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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