 В Ереване поминают погибших и требуют отставки премьер-министра | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.12.2020

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Европа

В Ереване поминают погибших и требуют отставки премьер-министра

Антиправительственный митинг в столице Армении собрал более двенадцати тысяч человек. Лидер оппозиции объявил об общенациональной забастовке со вторника.

Митинг оппозиции в центре Еревана

Митинг оппозиции в центре Еревана, 19 декабря 2020 г.

В субботу, 19 декабря, объединенная оппозиция созвала в центре Еревана антиправительственный митинг.

Потребовать отставки премьер-министра и его правительства пришли, по разным данным, от двенадцати до пятнадцати тысяч человек. Люди говорят, что если война в Нагорном Карабахе должна была закончиться таким позорным поражением, то заявление о прекращении огня должно было быть принято раньше, а не через 44 дня после начала боевых действий. Они обвиняют премьер-министра Пашиняна в том, что утеряна значительная часть Нагорного Карабаха, а сегодня назрела реальная угроза границам Армении.

Оппозиция призывает к забастовкам

По словам единого кандидата оппозиции на пост премьер-министра Вазгена Манукяна, Пашинян должен уйти, чтобы избавить страну от новых потрясений. "Говорят, двух с половиной лет власти Пашиняна было недостаточно для того, чтобы добиться заметных изменений, но за такое время мы в начале 90-х годов сумели создать национальную армию и победить в войне против Азербайджана", - сказал он. Манукян обратился к населению страны с призывом сделать все, чтобы Пашинян подал в отставку и дал возможность новой временной власти подготовить страну к внеочередным выборам в парламент.

Вазген Манукян

Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян

Лидеры оппозиции заявили, что не прекратят массовых акций гражданского неповиновения до тех пор, пока власти не поймут, что пришло время уйти и ответить за все ошибки, допущенные за время пребывания у власти Никола Пашиняна.

"С полудня вторника, 22 декабря, на территории всей страны будет объявлена общенациональная забастовка", - указал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян. По его словам, именно в этот день граждане страны должны продемонстрировать власти свое решительное несогласие с политикой Пашиняна, "после чего республика станет Арменией без Никола".

Митинг завершился шествием к церкви Святого Григория Просветителя, где состоялась поминальная служба в память о погибших в войне в Нагорном Карабахе.

Пашиняна попытались не допустить в пантеон

В Армении объявлен трехдневный траур. С альтернативным шествием к военному пантеону "Ераблур" ("Три холма"), где похоронены тысячи солдат армянской армии и добровольцев, сюда пришли и многочисленные сторонники правительства Пашиняна, возглавляемые самим премьер-министром. У стен мемориала их ждали родственники погибших на войне. Они попытались заблокировать вход и помешать участникам шествия пройти к могилам солдат, однако силам правопорядка удалось оттеснить их. Только так Пашиняну и его сторонникам удалось пройти в пантеон. Не обошлось без потасовок. В столкновениях пострадали несколько человек, в том числе, и полицейские. Задержано около ста протестуюших.

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    Роль и позиция России по Карабаху

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  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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