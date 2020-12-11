В Ереване поминают погибших и требуют отставки премьер-министра

В субботу, 19 декабря, объединенная оппозиция созвала в центре Еревана антиправительственный митинг.

Потребовать отставки премьер-министра и его правительства пришли, по разным данным, от двенадцати до пятнадцати тысяч человек. Люди говорят, что если война в Нагорном Карабахе должна была закончиться таким позорным поражением, то заявление о прекращении огня должно было быть принято раньше, а не через 44 дня после начала боевых действий. Они обвиняют премьер-министра Пашиняна в том, что утеряна значительная часть Нагорного Карабаха, а сегодня назрела реальная угроза границам Армении.

Оппозиция призывает к забастовкам

По словам единого кандидата оппозиции на пост премьер-министра Вазгена Манукяна, Пашинян должен уйти, чтобы избавить страну от новых потрясений. "Говорят, двух с половиной лет власти Пашиняна было недостаточно для того, чтобы добиться заметных изменений, но за такое время мы в начале 90-х годов сумели создать национальную армию и победить в войне против Азербайджана", - сказал он. Манукян обратился к населению страны с призывом сделать все, чтобы Пашинян подал в отставку и дал возможность новой временной власти подготовить страну к внеочередным выборам в парламент.

Кандидат на пост премьера от оппозиции Вазген Манукян

Лидеры оппозиции заявили, что не прекратят массовых акций гражданского неповиновения до тех пор, пока власти не поймут, что пришло время уйти и ответить за все ошибки, допущенные за время пребывания у власти Никола Пашиняна.

"С полудня вторника, 22 декабря, на территории всей страны будет объявлена общенациональная забастовка", - указал один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян. По его словам, именно в этот день граждане страны должны продемонстрировать власти свое решительное несогласие с политикой Пашиняна, "после чего республика станет Арменией без Никола".

Митинг завершился шествием к церкви Святого Григория Просветителя, где состоялась поминальная служба в память о погибших в войне в Нагорном Карабахе.

Пашиняна попытались не допустить в пантеон

В Армении объявлен трехдневный траур. С альтернативным шествием к военному пантеону "Ераблур" ("Три холма"), где похоронены тысячи солдат армянской армии и добровольцев, сюда пришли и многочисленные сторонники правительства Пашиняна, возглавляемые самим премьер-министром. У стен мемориала их ждали родственники погибших на войне. Они попытались заблокировать вход и помешать участникам шествия пройти к могилам солдат, однако силам правопорядка удалось оттеснить их. Только так Пашиняну и его сторонникам удалось пройти в пантеон. Не обошлось без потасовок. В столкновениях пострадали несколько человек, в том числе, и полицейские. Задержано около ста протестуюших.

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