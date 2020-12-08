"Марш достоинства" против Пашиняна прошел в Ереване

"Марш достоинства", организованный объединенной оппозицией, прошел в пятницу, 11 декабря, в Ереване. Требования у манифестантов те же, что и на протяжении всего последнего месяца, начиная с 9 ноября - дня подписания премьер-министром Николом Пашиняном трехстороннего с Азербайджаном и Россией заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе: немедленная отставка правительства и проведение внеочередных выборов в парламент.

Без задержаний не обошлось

Очередная акция неповиновения, в которой приняли участие, по разным данным, от пяти до семи тысяч человек, прошла по всему центру армянской столицы. Люди перекрывали улицы и площади города, и в какой-то момент дорожное движение во всем центре Еревана оказалось парализованным. Они скандировали: "Никол - предатель!" и "Армения без Никола!".

К площади Франции, где, к слову, около трех лет назад начиналось триумфальное шествие к власти Никола Пашиняна, были стянуты большие силы полиции и спецназа. Они обратились к протестующим с требованием разойтись и не нарушать общественный порядок, однако люди были настроены решительно и в свою очередь призвали полицейских присоединиться к "Маршу достоинства".

К середине дня полиция задержала около сотни протестующих, включая известного в стране телеведущего Гегама Манукяна и одного из лидеров "Движения за спасение Родины" Ишхана Сагателяна. По словам представителей оппозиции, всего в пятницу полиция задержала "несколько сотен" их сторонников.

"Не борьба за власть, а за спасение Родины"

Участники протеста против политики Никола Пашиняна у стен парламента в Ереване

Под усиленную охрану полиции и сил правопорядка были взяты здания правительства и парламента. Несмотря на это, манифестанты прошли маршем и здесь. Демонстранты обвиняют премьер-министра в том, что именно из-за его позиции 10 декабря на параде победы в Баку президенты Турции и Азербайджана позволили себе совсем недипломатические заявления в адрес Армении и армян. Так, Ильхам Алиев заявил, что Ереван, Севан и Зангезур – "исторические земли Азербайджана", а Реджеп Тайип Эрдоган произнес хвалебную речь в адрес Энвера-паши, одного из лидеров младотурков, организовавших геноцид армян в Османской империи.

Лидеры оппозиции заявили, что власти исчерпали себя, а "ситуация изменилась - страна выставлена на продажу", и призвали всех жителей Еревана и других городов страны выйти на улицы с требованием отставки Пашиняна. При этом они настаивают, что их движение против правительства - это "не борьба за власть, а за спасение Армении и армянского народа".

Оппозиция выдвинула своим кандидатом на пост главы временного антикризисного правительства первого премьер-министра постсоветской Армении 74-летнего Вазгена Манукяна. Именно ему, по ее мнению, нужно будет вывести страну из кризиса, а через год провести внеочередные выборы в парламент. При этом сам Манукян и его партия в выборах участия не примет.

Завтра антиправительственные акции протеста продолжатся, заверяет оппозиция: "Мы не остановимся!"

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