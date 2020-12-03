Эрдоган не считает конфликт в Нагорном Карабахе завершенным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве гостя принял участие в военном параде, который прошел в Баку в четверг, 10 декабря, по случаю окончания военных действий в Нагорном Карабахе. Выступая перед военными, Эрдоган отметил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг этого региона не закончен.

"Борьба, которая ведется в политическом и военном измерении, продолжится также на многих других фронтах", - отметил президент. Он призвал Ереван приложить усилия для построения добрососедских отношений с Баку и в то же время пригрозил Армении "железным кулаком Азербайджана", если она продолжит агрессивное поведение на Южном Кавказе, передает информагентство dpa.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Летом 2020 года обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует погранслужба ФСБ России.

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