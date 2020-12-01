 Премьер-министр Армении заявил о попытке военного путча | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2021

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Европа

Премьер-министр Армении заявил о попытке военного путча

Ранее Главный штаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Никола Пашиняна с должности премьер-министра.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Никол Пашинян

В Армении произошла попытка военного переворота, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. "Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - написал он в четверг, 25 февраля, в Facebook.

Одновременно Пашинян освободил Оника Гаспаряна от должности начальника Главного штаба ВС Армении. Он призвал военных продолжить выполнение задач по охране границ и не терять бдительность. "Все находится под контролем. Непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями", - заявил он далее в Facebook.

Несколькими часами ранее вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и всего правительства республики. "ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах", - заявил Главный штаб ВС Армении.

Военные считают Пашиняна неспособным принимать адекватные решения во время кризиса

При этом решение Пашиняна ГС назвал "антигосударственным и безответственным". Премьер и его правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации", указывается далее. По мнению военных, "неэффективное управление действующего правительства и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань катастрофы".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, в то же время предупреждают избегать применения силы против народа, чьи сыны погибли, защищая Родину", - цитирует заявление "Интерфакс".

Новость дополняется.

 

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