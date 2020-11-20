Армянские министры уходят, премьер Пашинян остается. Надолго ли?

Несмотря на продолжающиеся отставки в правительстве Армении, его глава оставлять пост не намерен. Удастся ли Николу Пашиняну сохранить власть и как разрешится политический кризис в стране - у DW.
Вот уже третий день армянское правительство покидают министры. Сначала о своей отставке объявил глава МИДа, потом - директор Службы нацбезопасности. В пятницу, 20 ноября, вслед за ними последовали министр обороны, глава МЧС, министр труда и соцвопросов, а также министр образования, науки, культуры и спорта.
В стране в разгаре политический кризис, вспыхнувший после подписания 9 ноября премьер-министром Армении Пашиняном и президентами Азербайджана и России Алиевым и Путиным заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласно которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории. Сам премьер Пашинян подавать в отставку, несмотря на соответствующий призыв со стороны президента Армена Саркисяна, не собирается. О том, что ждет Армению, - у DW.
Часть ушедших в отставку армянских министров, как считается, принципиально не согласны с политикой премьер-министра Никола Пашиняна в отношении конфликта в Нагорном Карабахе; других якобы сдает сам Пашинян, чтобы разрядить внутриполитическую ситуацию в стране, резко обострившуюся после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.
С тех пор в Ереване уже больше недели не прекращаются акции протеста с требованиями немедленной отставки премьер-министра и его правительства. Демонстранты считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью.
Активисты различных политических партий, несмотря на военное положение в Армении, ежедневно проводят митинги и выступают с заявлениями. Суть их проста - Пашинян совершил предательство, подписав заведомо невыгодное для Карабаха и Армении заявление, и поэтому должен подать в отставку.
К этим призывам присоединился и президент Армении Армен Саркисян, выступивший за формирование нового правительства национального доверия. Предложение Саркисяна, считает эксперт по региональным проблемам Манвел Гумашян, является чисто декларативным, поскольку по конституции президент не может отправить в отставку правительство и премьера - его выбирает парламент. Кроме того, добавляет Гумашян, непонятно, кто и как будет формировать правительство национального доверия, и кто будет временным - до внеочередных выборов - премьером.
Сам Никол Пашинян, признав себя ответственным за недавние события в Нагорном Карабахе, тем не менее в отставку уходить не собирается. Напротив, он обнародовал "дорожную карту" по выходу из кризиса и обеспечению стабильности в стране.
Между тем местные аналитики не исключают, что уже к концу года Пашинян под давлением общественности вынужден будет покинуть пост премьера и назначить дату новых выборов в парламент, который, в свою очередь, и выберет нового главу правительства.
По словам эксперта Института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, после военного поражения в войне с Азербайджаном, армянское общество переживает тяжелейший шок, "острая фаза которого проходит, и наступает время переосмысления происшедшего". Руководство Армении пытается успокоить ситуацию и наметить шаги на ближайшее будущее для выхода из политического кризиса, продолжает Меграбян.
"Понятно, что для реализации своей "дорожной карты" Пашинян будет собирать соответствующую команду, что предполагает масштабное кадровое обновление в высшем эшелоне власти, - указывает Меграбян. - Конечно, есть и будут отставки отдельных должностных лиц в силу принципиальных расхождений во взглядах с премьером, но основная часть кадровых перестановок проводится по инициативе премьера для разрядки внутренней ситуации".
По мнению эксперта, Пашинян помимо задач, возникших после войны в Нагорном Карабахе, намерен перезапустить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ: "А через несколько месяцев он сам будет нуждаться в том, чтобы подтвердить свой мандат на правление. А дальше уже общество в более или менее спокойной обстановке примет решение".
Тем временем итоги войны в Карабахе нанесли сильнейший удар по рейтингу премьер-министра. Если еще в июле, по данным GALLUP International Association, 85% опрошенных жителей Армении поддерживали деятельность Пашиняна на посту премьера, то по результатам последнего опроса (он был проведен уже после подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе) этот показатель упал ниже 30%.
Со своей стороны, Манвел Гумашян констатирует, что поражение в войне ввергло людей в "турбулентное состояние, армянское общество сильно дезориентировано". В интервью DW Гумашян подчеркнул, что общество также крайне поляризовано, причем, линии раздела проходят как между политическими силами, так и внутри них самих. Это, полагает эксперт, касается и партии власти - фракцию правящего блока "Мой шаг" уже покинули часть ее членов.
Доминирующая идея в обществе такова, что Никол Пашинян и его команда должны уйти. Водораздел, поясняет Гумашян, проходит между теми, кто требует немедленной отставки премьер-министра, и теми, кто уверен, что это должно случиться позже, когда страсти улягутся и можно будет в более спокойной обстановке провести внеочередные выборы и сформировать новое правительство.
"Если не будет какого-либо внешнего форс-мажора, Пашинян и его команда устоят еще несколько месяцев, попытаются претворить в жизнь "дорожную карту" премьера, а к концу весны провести досрочные парламентские выборы", - заключил Манвел Гумашян.
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