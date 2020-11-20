Армянские министры уходят, премьер Пашинян остается. Надолго ли?

Вот уже третий день армянское правительство покидают министры. Сначала о своей отставке объявил глава МИДа, потом - директор Службы нацбезопасности. В пятницу, 20 ноября, вслед за ними последовали министр обороны, глава МЧС, министр труда и соцвопросов, а также министр образования, науки, культуры и спорта.

В стране в разгаре политический кризис, вспыхнувший после подписания 9 ноября премьер-министром Армении Пашиняном и президентами Азербайджана и России Алиевым и Путиным заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласно которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории. Сам премьер Пашинян подавать в отставку, несмотря на соответствующий призыв со стороны президента Армена Саркисяна, не собирается. О том, что ждет Армению, - у DW.

Пашиняна обвиняют в предательстве и требуют его отставки

Часть ушедших в отставку армянских министров, как считается, принципиально не согласны с политикой премьер-министра Никола Пашиняна в отношении конфликта в Нагорном Карабахе; других якобы сдает сам Пашинян, чтобы разрядить внутриполитическую ситуацию в стране, резко обострившуюся после подписания трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

В Ереване уже больше недели не прекращаются акции протеста с требованиями отставки Пашиняна

С тех пор в Ереване уже больше недели не прекращаются акции протеста с требованиями немедленной отставки премьер-министра и его правительства. Демонстранты считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью.

Активисты различных политических партий, несмотря на военное положение в Армении, ежедневно проводят митинги и выступают с заявлениями. Суть их проста - Пашинян совершил предательство, подписав заведомо невыгодное для Карабаха и Армении заявление, и поэтому должен подать в отставку.

Правительство национального доверия

К этим призывам присоединился и президент Армении Армен Саркисян, выступивший за формирование нового правительства национального доверия. Предложение Саркисяна, считает эксперт по региональным проблемам Манвел Гумашян, является чисто декларативным, поскольку по конституции президент не может отправить в отставку правительство и премьера - его выбирает парламент. Кроме того, добавляет Гумашян, непонятно, кто и как будет формировать правительство национального доверия, и кто будет временным - до внеочередных выборов - премьером.

Президент Армении Армен Саркисян

Сам Никол Пашинян, признав себя ответственным за недавние события в Нагорном Карабахе, тем не менее в отставку уходить не собирается. Напротив, он обнародовал "дорожную карту" по выходу из кризиса и обеспечению стабильности в стране.

Между тем местные аналитики не исключают, что уже к концу года Пашинян под давлением общественности вынужден будет покинуть пост премьера и назначить дату новых выборов в парламент, который, в свою очередь, и выберет нового главу правительства.

Успокоиться и выйти из политического кризиса

По словам эксперта Института международных отношений и безопасности Рубена Меграбяна, после военного поражения в войне с Азербайджаном, армянское общество переживает тяжелейший шок, "острая фаза которого проходит, и наступает время переосмысления происшедшего". Руководство Армении пытается успокоить ситуацию и наметить шаги на ближайшее будущее для выхода из политического кризиса, продолжает Меграбян.

Рубен Меграбян

"Понятно, что для реализации своей "дорожной карты" Пашинян будет собирать соответствующую команду, что предполагает масштабное кадровое обновление в высшем эшелоне власти, - указывает Меграбян. - Конечно, есть и будут отставки отдельных должностных лиц в силу принципиальных расхождений во взглядах с премьером, но основная часть кадровых перестановок проводится по инициативе премьера для разрядки внутренней ситуации".

По мнению эксперта, Пашинян помимо задач, возникших после войны в Нагорном Карабахе, намерен перезапустить переговоры по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ: "А через несколько месяцев он сам будет нуждаться в том, чтобы подтвердить свой мандат на правление. А дальше уже общество в более или менее спокойной обстановке примет решение".

Рейтинг Пашиняна обвалился

Тем временем итоги войны в Карабахе нанесли сильнейший удар по рейтингу премьер-министра. Если еще в июле, по данным GALLUP International Association, 85% опрошенных жителей Армении поддерживали деятельность Пашиняна на посту премьера, то по результатам последнего опроса (он был проведен уже после подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе) этот показатель упал ниже 30%.

Со своей стороны, Манвел Гумашян констатирует, что поражение в войне ввергло людей в "турбулентное состояние, армянское общество сильно дезориентировано". В интервью DW Гумашян подчеркнул, что общество также крайне поляризовано, причем, линии раздела проходят как между политическими силами, так и внутри них самих. Это, полагает эксперт, касается и партии власти - фракцию правящего блока "Мой шаг" уже покинули часть ее членов.

Доминирующая идея в обществе такова, что Никол Пашинян и его команда должны уйти. Водораздел, поясняет Гумашян, проходит между теми, кто требует немедленной отставки премьер-министра, и теми, кто уверен, что это должно случиться позже, когда страсти улягутся и можно будет в более спокойной обстановке провести внеочередные выборы и сформировать новое правительство.

"Если не будет какого-либо внешнего форс-мажора, Пашинян и его команда устоят еще несколько месяцев, попытаются претворить в жизнь "дорожную карту" премьера, а к концу весны провести досрочные парламентские выборы", - заключил Манвел Гумашян.

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