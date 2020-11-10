Президент Армении требует созыва правительства согласия

Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости передачи власти правительству национального согласия, которое проведет в стране досрочные парламентские выборы. Об этом он заявил в понедельник, 16 ноября, в своем видеообращении.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - подчеркнул он.

До этого Саркисян подписал указы об отставке министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна и командующего войсками полиции и врио заместителя начальника полиции Гургена Даллакяна. Сделал он это "по предложению" премьера страны Никола Пашиняна.

Политический кризис в Армении начался после подписания 9 ноября Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным заявления о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласно которому непризнанный Нагорный Карабах отдает Азербайджану существенную часть своей территории. В Ереване эти новости вызвали протесты против Пашиняна.

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