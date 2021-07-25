 Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва и какие у нее шансы? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 26.07.2021

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Украина

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва и какие у нее шансы?

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

22 июля Россия впервые за время своего членства в Совете Европы (СЕ) подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу. В Генпрокуратуре РФ заявили, что жалоба касается 10 групп нарушений. Россия, в частности, обвинила украинскую власть в гибели мирного населения на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, во время проведения антитеррористической операции на востоке страны, в преследовании инакомыслящих журналистов и политиков и водной блокаде Крыма.

В иске Киеву также вменяется дискриминация русскоязычного населения и причастность к гибели людей в результате обстрелов вооруженными силами Украины сопредельной территории РФ. Отдельно российская сторона призвала суд возложить на Украину ответственность за сбитый в небе над Донбассом малазийский Boeing MH17.

Кроме этого, Россия просила ЕСПЧ ввести по отношению к Украине обеспечительные меры в соответствии с правилом 39 регламента суда, применяющиеся в случаях существования угрозы для основных прав и свобод человека. По мнению российской стороны, поводами для этого является блокирование Украиной водоснабжения Крыма и ограничения государством языковых прав нацменьшинств.

Жалобу приняли, хотя еще не обнародовали

В ЕСПЧ подтвердили получение иска России против Украины, но в применении обеспечительных мер отказали. Видимо, суд не обнаружил существование серьезного риска для основных прав человека в обоих случаях, о которых говорилось в жалобе РФ.

Russland Auswärtiger Amt in Moskau

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что ожидает "беспристрастного и неполитизированного отношения ЕСПЧ к российской жалобе" и отметили, что иск против Украины подкреплен серьезными доказательствами, которые были накоплены за последние годы. В Офисе президента Украины жалобу России назвали "эталоном политического цинизма". По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, иск РФ не имеет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме сугубо пропагандистского.

Опрошенные DW эксперты пока осторожно оценивают перспективы этого резонансного иска и не хотят высказываться по поводу вероятного решения суда по этому делу. Ведь пока о его сути известно лишь из новости на сайте Генпрокуратуры РФ и десятистраничного приложении к пресс-релизу.

"Серьезные выводы о том, на что и как жалуется Россия, можно будет сделать только тогда, когда ЕСПЧ передаст жалобу украинской стороне и задаст свои вопросы", - пояснил в комментарии DW профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области прав человека. Эксперт обращает внимание на то, что приложение к пресс-релизу Генпрокуратуры РФ "содержит большое количество пропагандистских штампов". "Я надеюсь, что этот документ создавался отдельно, специально для российской аудитории, а не состоит из цитат жалобы", - говорит Дегтярев.

Он отмечает, что это, "наверное, самая обширная межгосударственная жалоба, которая когда-либо поступала в суд", потому что в ней "фактически речь идет обо всем: и об инциденте в Одессе, и о Донецке и Луганске, и о малазийском Boeing, и о многом другом". "Если жалобы от Украины на эти события поступали в суд постепенно, то российские власти решили ударить залпом. Хотя не очень понятно, что суд должен делать с этим потоком сознания", - констатирует Дегтярев.

Россия нарушила временные требования подачи иска

Среди очевидных юридических недостатков российской жалобы, по которым часть ее может быть признана неприемлемой, являются временные ограничения на подачу таких исков.

"Дело в том, что Европейская конвенция по правам человека (ЕКПЧ) содержит правило, согласно которому иски могут касаться событий, произошедших только в течение последних шести месяцев", - объяснила DW докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по вопросам межгосударственных дел в ЕСПЧ Изабелла Ризин (Isabella Risin). Она подчеркивает при этом, что "суд, несомненно, будет рассматривать это дело очень внимательно", поскольку каждое государство-член СЕ "имеет право использовать механизм" ЕСПЧ.

На месте крушения малазийского Boeing MH17.

Москва призвала ЕСПЧ возложить на Украину ответственность за сбитый в небе над Донбассом малазийский Boeing MH17.

По мнению Ризин, российский иск выглядит как процедурный ответ на жалобы Украины в ЕСПЧ против России. Такая ситуация возникает лишь второй раз в истории существования ЕКПЧ. Впервые подобный случай произошел в прошлом году и касался конфликта вокруг Нагорного Карабаха, когда Армения и Азербайджан с перерывом в один месяц подали в ЕСПЧ жалобы, обвиняя друг друга в развязывании войны в Нагорном Карабахе. "Однако разница в случае с Россией заключается в том, что ее жалоба была подана слишком поздно, если учесть, что первый иск Украины против РФ датируется 2014 годом", - говорит эксперт.

Иск как элемент информационной стратегии РФ

Россия нарушила временные рамки подачи жалобы в ЕСПЧ, поскольку меньше всего заботилась о юридических тонкостях оформления иска, считает старший аналитик украинской группы Geostrategy Владимир Денисюк.

Владимир Денисюк

Владимир Денисюк

"Этот встречный иск в ЕСПЧ является элементом гибридной информационной стратегии Кремля по дискредитации инициативы Крымской платформы, он призван отпугнуть партнеров Украины от участия в учредительном саммите этого формата, который должен пройти в Киеве 23 августа", - заявил эксперт в комментарии DW.

Он напомнил, что Москва уже угрожала странам, которые рассматривали возможность участия в саммите Крымской платформы. "И иск РФ в ЕСПЧ, по замыслу российской стороны, должен, среди прочего, послать всем сигнал о том, что именно Украина несет ответственность за нарушение прав человека в Крыму и за "водный геноцид" крымчан, которые в 2014 году во время незаконного "референдума" якобы высказались за так называемое вхождение Крыма в состав России", - объясняет Денисюк.

Попытка оценить ответственность Украины

Однако, если попытаться теоретически оценить перспективы российского иска, то нельзя исключать вероятности того, что ЕСПЧ признает Украину виновной по отдельным его пунктам. Сам факт подачи межгосударственной жалобы РФ, по словам Изабеллы Ризин, можно считать "попыткой установить роль Украины в событиях, о которых идет речь, и в определенной степени рассматривать как встречный иск России".

Технически принцип действия статьи 33 ЕКПЧ, которая дает стране право подавать межгосударственные иски, не позволяет суду вынести решение против Украины по делам, инициированным самим Киевом, даже если в ходе рассмотрения дела оказалось бы, что, например, Украина контролировала оружие, с помощью которого был сбит МН17. "А при рассмотрении нового иска РФ существует вероятность, что Украина будет признана ответственной за некоторые события", - пояснила эксперт.

"Россия выигрывает в любом случае"

После принятия на референдуме 2020 года поправок к Конституции РФ, одна из которых устанавливает приоритет Конституции над международными соглашениями, российские власти получили основание ссылаться на это при исполнении решений ЕСПЧ. "Однако, подав межгосударственную жалобу в ЕСПЧ, Россия показала, что признает легитимность этого органа, и когда суд назовет все вещи своими именами, она уже не сможет это просто проигнорировать", - считает Константин Дегтярев.

Он также отмечает как интересный нюанс то, что в приложении к пресс-релизу Генпрокуратуры РФ "российские власти ссылаются на "Международную амнистию", Венецианскую комиссию, Парламентскую ассамблею Совета Европы и другие органы, мнение которых она обычно игнорирует в тех случаях, когда их рекомендации касаются самой России".

Аналитик Владимир Денисюк считает иск России против Украины "информационной бомбой, взрыв которой принесет выгоду Кремлю в случае любого финала этого дела в суде". "Если ЕСПЧ не удовлетворит большинство пунктов жалобы, у Москвы будут аргументы, чтобы рассказать российской аудитории о предвзятости международного суда. Если предположить, что какой-то пункт будет хотя бы частично удовлетворен, то это даст России возможность громко заявлять, что Украина проводит неадекватную политику в сфере защиты прав человека", - подытожил Денисюк.

Как сообщается на сайте ЕСПЧ, большинство жалоб, поступающих в суд, подаются от имени отдельных граждан, компаний или неправительственных организаций. Начиная с 1953 года, с момента вступления в действие ЕКПЧ, суд рассмотрел более 20 межгосударственных жалоб. Начиная с июня 2014 года, Киев подал в ЕСПЧ девять межгосударственных жалоб против России.

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    Автор: Михаил Бушуев


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