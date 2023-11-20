Россияне среднего достатка активно скупают жилье в Испании

В первое полугодие 2023 года россияне приобрели рекордное за последнее время число квартир в Испании - и не для летнего отдыха как раньше, а для постоянного проживания. Кто это сделал?

С января по июнь 2023 года граждане России совершили 2137 сделок по приобретению недвижимости в Испании, что на на 50,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это лишь чуть меньше, чем рекордный показатель, зафиксированный в 2013-14 годах. Таковы опубликованные недавно данные Генерального совета нотариата Испании (ГСНИ), куда стекается информация о купле-продаже недвижимости со всех уголков страны.

Приехавшие росияне заплатили больше

В соответствии со статистикой ГСНИ, большинство сделок - 1447 - было совершено россиянами, постоянно проживающими в Испании. Это те лица, у которых есть вид на жительство в стране с правом работать по найму или заниматься предпринимательской деятельностью. Такие покупатели недвижимости, едва проявлявшие себя еще в начале года, особо активизировались к июню. Что же касается россиян, специально приезжавших в Испанию, чтобы купить здесь жилье, то они совершили лишь 690 таких сделок.

Цена квадратного метра жилья, приобретенного гражданами РФ, которые проживают в Испании, составляет, по данным ГСНИ, 2293 евро. У вновь прибывших, вероятно, не знающих конъюнктуры местного рынка, это показатель выше - 2612 евро за квадратный метр. Речь идет о средней цене, ведь стоимость жилья во многом зависит не только от его размера и качества, но и от месторасположения.

Новое на рынке испанской недвижимости

Статистику, связанную с приобретениями в Испании недвижимости россиянами, DW прокомментировала сотрудница Мадридского центра социсследований доктор Марта Веласко. По ее мнению, явление, когда большинство сделок совершаются выходцами из России, уже живущими и зарабатывающими в Испании, "можно считать новым".

С января по июнь 2023 года граждане РФ совершили 2137 сделок по приобретению недвижимости в Испании Фото: Victor Tschezkij/DW

Не трудно догадаться, что речь идет об "иммигрантах, которые в силу каких-то обстоятельств решили покинуть свою родину". Что же касается остальных 690 покупателей, то "их цели пока неизвестны: это может быть как летний отдых, так и иммиграция".

А ведь еще не так давно, добавляет социолог, большинство россиян, как и других иностранцев, приобретали недвижимость исключительно для летнего отдыха. И делалось это в курортных поселках на испанском побережье (южном или восточном) - в Андалузии, Валенсии, Каталонии, а также на Балеарских и Канарских островах. Теперь география покупок меняется. Статистика свидетельствует, что "основную массу сделок граждане РФ осуществляют в индустриальных центрах, где легче найти работу по специальности".

"Жить где угодно, только не в России"

Мнение социолога на условиях анонимности подтвердили и собеседники DW в Мадриде и Аликанте. Так, Зинаида, купившая недавно с мужем квартиру в мадридском пригороде, заявила, что ее семья приехала в Испанию, когда в "России стало неспокойно". Она и муж работают, а сын учится. Квартиру помогли приобрести родители, которые продали в России жилье покойного деда. "Поначалу мы думали в Испании пожить временно, а теперь решили остаться", - поделилась женщина.

Зинаида не стала вдаваться в подробности по поводу своего решения, а вот Александр, купивший жилье в Аликанте, был более откровенен. "Я готов жить где угодно, только не в России", - заявил 40-летний предприниматель. И добавил, что "молча терпеть беспредел властей, да к тому же дрожать от перспективы быть мобилизованным на войну с Украиной - это не для меня". Похожего мнения придерживаются и еще несколько новоселов, с которыми пообщалась DW, - Андрей, Вячеслав и Мария. На их решение обосноваться вне России повлияло желание "жить в условиях свободы".

Жилье для людей среднего достатка

"Очевидно, что изменился и социальный состав россиян, которые обзаводятся собственностью в Испании", - констатирует Марта Веласко. Статистика свидетельствует, что еще совсем недавно среди них преобладали лица, способные выложить за жилье десятки миллионов евро. Сейчас на первое место вышли покупатели квартир стоимостью от 80 до 200 тысяч евро, к тому же пользующиеся ипотечными кредитами. Судя по всему, речь идет о представителях среднего класса, уточняет эксперт.

Недавно жилье в Испании покупали в основном россияне, способные выложить за за него десятки миллионов евро Фото: Victor Tschezkij/DW

"Это не означает, что состоятельные российские граждане перестали покупать в Испании элитную собственность", - отметил в беседе с DW Николай - риэлтор, работающий на южном побережье Испании, где есть ряд мест компактного проживания миллионеров со всего мира. "Число богатых покупателей-россиян тоже увеличилось, - говорит риэлтор, - но их процент по сравнению с лицами со средним достатком явно уменьшился".

Миф об испанских "золотых визах"

Отвечая на вопрос, популярны ли среди его российских клиентов так называемые "золотые визы", о которых довольно часто упоминают СМИ в РФ, Николай ответил отрицательно. И пояснил, что "золотая виза" - это всего лишь вид на жительство в Испании, который предоставляется лицам, покупающим недвижимость стоимостью свыше 500 тысяч евро. За более скромные приобретения полагается лишь многоразовая виза, которую следует обновлять ежегодно и которая позволяет находиться в Испании в общей сложности не более шести месяцев за год.

Непопулярность среди граждан России "золотых виз", по словам Николая, объясняется тем, что имена их владельцев, как правило, сразу же становятся известны компетентным органам как Испании, так и России. Ведь они обязаны платить в испанскую казну налоги со всех своих дивидендов, включая и те, что получают в России. Налогооблажение в Испании прогрессивное и на крупные доходы предусматриваются отчисления до 47 процентов.

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