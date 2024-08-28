  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Россия запретила въезд 92 гражданам США

Ольга Лебедева
28 августа 2024 г.

В ответ на недавние санкции США против почти 400 россиян и организаций МИД РФ запретил въезд в страну десяткам американских журналистов, бизнесменов, политиков и военных.

https://p.dw.com/p/4k1kM
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве (фото из архива)
МИД РФ объявил об ответных санкциях против СШАФото: Vladimir Pesnya/SNA/IMAGO

Спустя несколько дней после введения США санкций против 400 россиян и связанных с РФ компаний Москва объявила об ответных мерах, запретив въезд в Россию 92 гражданам США. Поименный список опубликовал МИД РФ в среду, 28 августа.

Ведомство объяснило санкции реакцией на курс администрации президента США Джо Байдена, направленный, по мнению российского МИДа, на "стратегическое поражение" Москвы. На Смоленской площади пообещали продолжить расширение санкционного перечня "со всей решительностью и последовательностью".

В списке - журналисты, бизнесмены, политики и военные

Среди прочих в списке фигурируют главный редактор издания The Wall Street Journal Эмма Такер и ее заместитель Чарльз Форрель, журналисты газеты The New York Times Пол Сонн и Марк Сантора, журналист издания The Washington Post Дэвид Стерн и другие представители СМИ.

Кроме того, в него попали возглавляющий командование космических систем ВС США Филип Гаррант, основатель оборонно-технологической компании Anduril Industries Палмер Лаки, замминистра финансов США по противодействию финансированию терроризма Анна Моррис, представитель пресс-службы Госдепартамента Даниел Сайзек, преподаватель Стэнфордского университета Филип Зеликов и заместитель прокурора округа штата Аризона Уильям Войт.

США 23 августа ввели санкции против почти 400 человек и организаций, помогающих Москве обходить санкции и поставляющих ей товары и услуги, которые она использует в войне против Украины. В числе прочих под ограничения подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, "Московский ювелирный завод", авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильск Авиа", Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото
external

Что будет с долларом в России и что предпримет Москва. G7 решает судьбу замороженных активов РФ

Что будет с долларом в России и что предпримет Москва. G7 решает судьбу замороженных активов РФ

Московская биржа после санкций США остановила торги долларом и евро. Как это скажется на курсе российского рубля, что изменится для конечных потребителей и станет ли юань главной иностранной валютой в России? Страны-партнеры выделят Украине кредит на 50 млрд долларов под залог доходов с российских замороженных активов, этот механизм обсуждают на саммите G7.
Политика13 июня 2024 г.28:58 мин.
Активисты Greenpeace пытаются помешать движению российского нефтяного танкера, апрель 2022 года

Западные санкции против России и Ирана: каков их эффект?

Западные санкции против России и Ирана: каков их эффект?

Санкциям Запада против Ирана скоро 40 лет. И еще никогда столь масштабные ограничения не вводили так быстро, как в отношении России. Их действие ограничено, но альтернативы им нет, говорят эксперты.
Конфликты27 апреля 2024 г.
Показать еще