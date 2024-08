Россия запретила въезд 92 гражданам США

Спустя несколько дней после введения США санкций против 400 россиян и связанных с РФ компаний Москва объявила об ответных мерах, запретив въезд в Россию 92 гражданам США. Поименный список опубликовал МИД РФ в среду, 28 августа.

Ведомство объяснило санкции реакцией на курс администрации президента США Джо Байдена, направленный, по мнению российского МИДа, на "стратегическое поражение" Москвы. На Смоленской площади пообещали продолжить расширение санкционного перечня "со всей решительностью и последовательностью".

В списке - журналисты, бизнесмены, политики и военные

Среди прочих в списке фигурируют главный редактор издания The Wall Street Journal Эмма Такер и ее заместитель Чарльз Форрель, журналисты газеты The New York Times Пол Сонн и Марк Сантора, журналист издания The Washington Post Дэвид Стерн и другие представители СМИ.

Кроме того, в него попали возглавляющий командование космических систем ВС США Филип Гаррант, основатель оборонно-технологической компании Anduril Industries Палмер Лаки, замминистра финансов США по противодействию финансированию терроризма Анна Моррис, представитель пресс-службы Госдепартамента Даниел Сайзек, преподаватель Стэнфордского университета Филип Зеликов и заместитель прокурора округа штата Аризона Уильям Войт.

США 23 августа ввели санкции против почти 400 человек и организаций, помогающих Москве обходить санкции и поставляющих ей товары и услуги, которые она использует в войне против Украины. В числе прочих под ограничения подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, "Московский ювелирный завод", авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильск Авиа", Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).