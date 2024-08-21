The Insider: Россия продолжает закупать микросхемы из США

Россия продолжает закупать американские микросхемы, которые могут быть использованы в том числе для военных и разведывательных нужд. К такому выводу пришли авторы расследования, опубликованного изданием The Insider во вторник, 20 августа. Журналисты утверждают, что в РФ продолжают поступать "уникальные микросхемы, незаменимые для навигации ракет и дронов, фильтрации контента в интернете и распознавания лиц". Это полупроводниковые устройства ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы), которые производят главным образом американские компании Intel и AMD.

Их экспорт в Россию без соответствующей лицензии был запрещен еще в 2020 году, а после начала войны в Украине в 2022-м было введено эмбарго на поставки в РФ любых микросхем. По закону их фирмы-производители должны проверять, кто является их конечным потребителем, но это требование часто игнорируется, отмечает The Insider.

В России устройства ПЛИС не производятся, поэтому она вынуждена закупать их за рубежом. Поставками при этом занимаются не связанные с военно-прмышленным комплексом производители, а обычные компании-дистрибьюторы. Всего, по данным The Insider, за два года войны в Россию ввезли подобных микросхем как минимум на 336 млн долларов.

Санкционные товары поступают в Россию из Германии

В середине июля немецкие газета Süddeutsche Zeitung (SZ), телеканалы NDR и WDR, французская газета Le Monde и украинский проект Trap Aggressor опубликовали расследование, согласно которому группа компаний "Промтех", сотрудничающая с российской армией, за 2023 год импортировала товаров двойного назначения почти на 8 млн долларов из США, а также Германии и других стран ЕС, несмотря на санкции.

По данным журналистов, еще в 2015 году во Франции была создана дочерняя компания "Промтеха" под названием ITGF, директором которой стал Алексей Шадрин, сын основателя "Промтеха" Валерия Шадрина. Долгое время она занималась импортом товаров в Россию. Однако в мае 2022 года "Промтех" официально отказался от акций ITGF, а в декабре того же года зарегистрировал новую дочернюю компанию в Турции под названием Enütek Makina Sanayi.

Enütek Makina Sanayi также поставляла российским "дочкам" "Промтеха" товары двойного назначения, в том числе из ФРГ. При этом отмечается, что немецкие поставщики могли не знать, что конечным получателем товаров может стать российская армия. Однако как минимум одна компания "должна была понимать", что товары через Enütek Makina Sanayi могут быть отправлены в Россию, так как до 24 февраля 2022 года она регулярно поставляла "Промтеху" то же оборудование, что в 2023-м у них заказала турецкая компания.

Как следует из результатов расследования, "Промтех" импортировал полупроводники, транзисторы, газовые пружины, сплавы металлов, ручные прессы и другие товары двойного назначения. В их числе - микросхемы от американской компании Molex, которые устанавливают в крылатые ракеты Х-101. Одна из таких ракет в начале июля попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате этого удара погибли два человека, еще 50 получили ранения. Валерий Шадрин, отмечают авторы текста, до сих пор не подпал под санкции Запада.