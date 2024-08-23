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США ввели санкции против почти 400 компаний и физлиц

Алексей Волошинов
23 августа 2024 г.

В санкционные списки США внесены люди и компании, которые помогают РФ обходить санкции и зарабатывать на войне в Украине.

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Здание Минфина США в Вашингтоне
Здание Минфина США в ВашингтонеФото: Nathan Posner/AA/picture alliance

США ввели санкции против почти 400 человек и организаций, связанных с Россией. Как сообщается в пресс-релизе министерства финансов страны, опубликованном в пятницу, 23 августа, попавшие в санкционные списки компании и физлица помогают Москве обходить санкции и поставляют ей товары и услуги, используемые в войне против Украины.

В числе прочих под новые ограничения Вашингтона подпали сын и невестка министра обороны РФ Андрея Белоусова, "Московский ювелирный завод", авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo, "Норильск Авиа", Магнитогорский металлургический комбинат, а также суда для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

14-й пакет санкций ЕС в отношении России

14-й пакет санкций в отношении РФ в ответ на продолжающуюся военную агрессию России против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него, в частности, вошли меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций "дочками" европейских компаний в третьих странах. Под ограничения также подпали 116 физических и юридических лиц РФ.

Под санкциями оказался и так называемый "российский SWIFT": созданная Центробанком Система передачи финансовых сообщений (СПФС), при помощи которой проводится часть транзакций с Россией. По данным ЦБ, на начало года у СПФС было 556 российских и иностранных пользователей. Из них - 159 зарубежных из 20 государств, включая 58 банков. Как сообщало агентство Bloomberg, среди них - банки Китая, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана.

 

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