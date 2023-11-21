Посол Молдовы в Москве Лилиан Дарий в понедельник, 20 ноября, был вызван в министерство иностранных дел России. Ему был заявлен "решительный протест" в связи с тем, что, по утверждению российского внешнеполитического ведомства, в Молдове якобы "продолжаются политически мотивированное преследование русскоязычных СМИ", в частности блокируется доступ к их интернет-сайтам.

МИД уведомил молдавского посла, что в качестве "асимметричной меры" Россия закрыла въезд "ряду официальных лиц" Молдовы. Кому именно был запрещен въезд, ведомство не уточнило.

По данным молдавского интернет-издания Newsmaker.md , речь идет об 11 депутатах от находящейся у власти проевропейской партии "Действие и солидарность" (PAS).

Официальный представитель МИД Молдовы Игорь Захаров заявил, что правительство страны продолжит защищать молдавские СМИ от вмешательства, "независимо от решений и реакции Москвы". "Мы обязуемся продолжать защищать наше информационное пространство от любого внешнего вмешательства и сохранять твердую позицию, направленную против дезинформации, гибридных атак и попыток дестабилизации ситуации в нашей стране", - сказал Захаров.

Молдова заблокировала десятки сайтов российских СМИ

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы 30 октября опубликовала список из 31 интернет-портала, которые заблокированы на территории страны. Среди них 14 ресурсов российских СМИ, в том числе ТАСС, "Московский комсомолец", "Интерфакс", "Российская газета", "Известия", РИА ФАН, Sputnik и другие. 24 октября СИБ Молдовы сообщила о блокировке интернет-сайтов 22 российских СМИ, среди которых RT, "Звезда" и "Царьград".

Решение о блокировке ведомство объяснило тем, что эти ресурсы распространяют информацию, "исходящую от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором".

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