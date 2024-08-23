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РФ вновь обвинила Украину в попытке атаковать Курскую АЭС

Алексей Волошинов
23 августа 2024 г.

Обвинения в адрес Украины в попытке атаковать Курскую АЭС звучат со стороны России второй день подряд.

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Курская АЭС (фото из архива)
Курская АЭС (фото из архива)Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию беспилотником ночью 22 августа. Об этом в пятницу, 23 августа, заявило российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Ночью 22 августа 2024 года киевский режим предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма дроном-камикадзе на атомную электростанцию", - приводит агентство слова неназванного собеседника.

"На дроне присутствует маркировка "Army of Drones" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Минобороны и других ведомств Украины, созданный для развития БПЛА и обеспечения ими ВСУ", - уточнили в ТАСС.

Накануне в попытке нападения на Курскую АЭС Украину обвинял Владимир Путин

В четверг, 22 августа, Владимир Путин также обвинил Киев в попытке нападения на Курскую АЭС. "Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", - заявил он в ходе совещания по ситуации в Курской области.

По словам Путина, Москва уведомила об инциденте Международной агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), специалисты которого должны на следующей неделе прибыть на место для оценки ситуации. В частности, по приглашению Москвы Курскую АЭС планирует посетить глава организации Рафаэль Гросси. После визита в Россию последний планирует приехать в Киев и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия и раньше обвиняла Украину в подготовке провокаций на ядерных объектах

Ранее российское государственное агентство РИА "Новости" писало, что Киев собирается атаковать Курскую и Запорожскую АЭС зарядами с боеголовками с радиоактивным веществом, которые якобы уже завезены в город Желтые Воды Днепропетровской области.

Тогда же исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что на фоне продолжающейся операции ВСУ в регионе в нескольких его городах началась установка железобетонных укрытий от обстрелов. В частности, речь шла о городе Курчатов, в котором расположена Курская АЭС.

В условиях войны DW не может оперативно и по независимым источникам проверить информацию, распространяемую воюющими сторонами.

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