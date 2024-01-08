Россия вновь атаковала Украину ракетами "Кинжал"

Ранним утром 8 января Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в Харькове, Запорожье и Кривом Роге. По данным ВСУ, одна из ракет направлена на Львовскую область.

Российская армия вновь атаковала Украину высокоскоростными аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и другим оружием. В ночь на понедельник, 8 января, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет российскими самолетами стратегической авиации. С аэродромов в Нижегородской и Мурманской областях в воздух поднялись 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К. Кроме того, зафиксированы пуски ракет из района акватории Каспийского моря.

Взрывы в ряде городов Украины

Сообщается о взрывах в целом ряде украинских городов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что россияне нанесли не менее четырех ударов по Харькову. "Тип вооружения устанавливается. На эту минуту - без пострадавших", - написал он в Telegram . Среди прочего, зафиксировано попадание в частный дом в городе Змиев Чугуевского района, повреждены предприятие и учебное заведение, ранена 53-летняя женщина, указал он. По его данным, под завалами остается один человек.

Кроме того, взрывы раздались в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Одесской и Житомирской областях. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что город находится под массированной ракетной атакой. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Хмельницкой области. Украинские новостные каналы сообщили о пожаре в торговом центре в Кривом Роге, а также о пострадавших в Запорожье, в этом городе ракеты попали в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

В Одесской и Николаевской областях сбиты 8 ударных дронов

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер написал, что Одесскую область атаковали ударными беспилотниками, при этом семь БПЛА были уничтожены силы ПВО. "В Одесском районе рухнули обломки одного из сбитых беспилотников. Вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован. Разрушений и пострадавших нет", - указал он в Telegram .

Силы обороны юга Украины сообщили, что подразделения ПВО сбили все 8 российских дронов типа "Shahed-131/136", выпущенные из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областям. Обломки одного из них упали на открытой территории Одесского района, в результате возник пожар, который был потушен, указывается далее в Telegram .

По данным Воздушных сил ВСУ, ракеты среди прочего направлены на запад Украины. В частности, зафиксирован пролет ракеты через Ивано-Франковскую область в направлении Львовщины, указывается в Telegram . Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что большая часть ударов пришлась по западу Украины.

Ракетный удар по территории Украины был совершен и накануне, в ночь православного Рождества.

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