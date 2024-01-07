Зеленский: Агрессия России может быть отражена

Нападение РФ на Украину показало, что Европа должна развивать совместное производство оружия для защиты континента, заявил президент Украины на конференции в Швеции.

Нападение России на Украину может быть отражено, заявил в воскресенье, 7 января, президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции Society and Defence в Швеции, собравшей представителей экспертного сообщества в области безопасности.

По словам Зеленского, "даже Россия может быть возвращена назад в рамки международного права. Ее агрессия может быть побеждена". Один из главных выводов, которые можно сделать после почти два года продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину - опираясь на солидарность, базирующуюся на принципах безопасности современного мира, и поддержку других наций, украинское сопротивление способно эффективно противостоять значительно более сильному врагу, сказал президент Украины.

"Два года этой войны доказали, что Европе нужен достаточный арсенал для защиты свободы, собственные возможности для обеспечения обороны", - также подчеркнул Зеленский, добавив, что Европа должна развивать совместное производство оружия.

Зеленский призвал направить активы РФ на поддержку Украины

Ранее, 6 января, Владимир Зеленский призвал западных партнеров использовать замороженные российские активы, составляющие, по его словам, около 300 миллиардов долларов, на поддержку Украины.

Президент Украины призвал партнеров "быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы", чтобы в текущем году добиться прогресса в вопросе использования замороженных активов России в пользу Украины. Он не уточнил, какие варианты или способы такого использования могут быть предложены, но подчеркнул, что на пути к этой цели полагается на лидерство "Группы семи".

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