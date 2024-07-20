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Россия увеличила втрое госрасходы на расширение кладбищ

Ольга Тихомирова
20 июля 2024 г.

За первые два года войны в Украине на расширение кладбищ потратили почти в три раза больше, чем за два доковидных года, подсчитала газета The Moscow Times.

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Могилы россиян, которые участвовали в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер", январь 2023 года
Могилы россиян, которые участвовали в войне в Украине в составе ЧВК "Вагнер"Фото: REUTERS

Российские регионы в 2023 году потратили на расширение кладбищ более 225 млн рублей - это в два раза больше, чем в 2022 году и почти в шесть раз больше, чем в 2020-м, следует из данных официального портала госзакупок, на которые обратило внимание издание The Moscow Times в пятницу, 19 июля.

Предвоенные годы принесли России рекордную смертность со времен Великой Отечественной войны: во время пандемии коронавируса, в 2020-2021 годах, число умерших подскочило на 35%. Официально от COVID-19 умерли 680 тысяч человек, а по неофициальным оценкам - больше миллиона.

Но даже за два года пандемии на расширение кладбищ потратили в два раза меньше, чем за два года войны. Демограф Ян Бриде называет в качестве причины войну в Украине. "Эффект ковида прошел" и "интенсификация смертей в молодых возрастах в том числе привела к растущему запросу к похоронным службам создавать новые территории", говорит Бриде в интервью The Moscow Times.

ХМАО - лидер по тратам на расширение кладбищ

Больше всех потратил на расширение кладбищ за годы войны Ханты-Мансийский автономной округ - более 262 млн рублей. В то же время смертность в регионе, по данным Росстата, падает: количество умерших в 2023 году уменьшилось примерно на 4%. Остальные регионы-лидеры потратили кратно меньше: Ульяновская область - более 37 млн рублей, Свердловская - более 31 млн рублей, Иркутская - 15,7 млн рублей, Ямало-Ненецкий Автономный округ - 15,3 млн рублей.

Меньше всего, по подсчетам журналистов, потратили на кладбища Липецкая область (170 тыс. рублей), Удмуртия (273 тыс. рублей), Забайкалье (356 тыс. рублей), Пермский край (542 тыс. рублей) и Бурятия (602 тыс. рублей). При этом именно в Бурятии, как следует из расследования BBC и "Медиазоны", похоронили около 1500 солдат и офицеров.

Достоверных данных о потерях РФ в войне против Украины нет

Официальная статистика не показывает всплеска смертности из-за войны в Украине. Это объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. По данным Росстата, число умерших сократилось в 2022 году на 22%, а в 2023-м - еще на 7,6%. И только в 2024 году смертность начала расти - на 4,5%, или 27 тысяч человек за январь-апрель.

Между тем независимые оценки числа погибших в Украине солдат значительно выше. Так, издание "Медуза", проанализировав реестр наследственных дел, оценило их число в 120 тысяч. Журналисты BBC и "Медиазоны" установили имена более 58 тысяч погибших в Украине российских солдат. Издание "Важные истории" оценило масштабы потерь на основе избыточной смертности и назвало цифру в 71 тысячу погибших российских мужчин.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки заявило, что потери РФ только за май и июнь 2024 года могли составить более 70 тысяч человек. Общие потери за все время войны Минобороны Великобритании оценило в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших военных РФ.А канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Россия теряет в Украине 24 тысячи солдат в месяц

Официальных данных о потерях ВСУ за это время также нет. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифру в 31 тысячу убитых украинских солдат.

 

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