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Сколько РФ тратит на оккупированные территории (инфографика)

Илья Коваль
5 октября 2023 г.

Оккупированным территориям Украины власти РФ выделяют больше дотаций из федерального бюджета, чем большинству российских регионов. Подробности - в инфографике DW.

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Российский "предвыборный" плакат в Донецке, сентябрь 2023
Российский "предвыборный" плакат в Донецке, сентябрь 2023Фото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Год назад, 5 октября 2022 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о присоединении к России самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", а также Запорожской и Херсонской областей Украины. Так оккупированные территории стали де-факто аннексированными и получили статус "субъектов РФ". C тех пор туда поступают дотации из российского федерального бюджета. Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с осуждением аннексии четырех украинских территорий. Во что обходятся России оккупированные территории Украины - в инфографике DW.

Самые дотационные территории для госбюджета РФ

Во сколько в денежном выражении обходится России, развязанная Москвой война, до конца подсчитать сложно. Санкции и уход из страны многих западных компаний привели к падению российского ВВП в 2022 году на 2,1 процента. Еще для примерного ориентира можно посмотреть на свежий проект федерального бюджета РФ на 2024 год. В нем из общих 36,6 трлн рублей расходов 10,8 трлн рублей приходятся на оборону, 3,5 трлн рублей - на нацбезопасность, а на засекреченные статьи, часть из которых также предположительно связана с войной, потратят 11,1 трлн рублей.

В этом материале мы сконцентрировалась на другом показателе - безвозмездных дотациях из госбюджета России, которые идут в оккупированные территории. Уровень дотационности доходит до 99 процентов (оккупированные части Херсонской области) и превышает нужды даже традиционно зависимых от федерального центра российских субъектов, например, республик Северного Кавказа.

В абсолютном выражении больше всего федеральных денег отправляют в бюджет самопровозглашенной "ДНР" - на весь 2023 год суммарно запланировано 171,1 млрд. Как следует из данных российского официального портала "Электронный бюджет", которые изучила DW, из этой суммы на конец сентября в "ДНР" уже поступили 150,88 млрд рублей - тоже рекорд. Все остальные оккупированные территории также входят в топ-10 по уже полученным с начала 2023 года дотациям.

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