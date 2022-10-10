Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

На 230-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 октября (время московское).

Ракетный удар по Запорожью

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Россиийские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. По его словам, целями стали объекты инфраструктуры. Власти города уточняют информацию о разрушениях и пострадавших. Чиновник призвал жителей находиться в укрытиях.

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Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 пророссийских "чиновников" на аннексированных территориях Украины. По словам новозеландского министра иностранных дел Нанаии Махуты, в списке присутствует председатель совета директоров металлургической компании Evraz. Эти меры вступят в силу 12 октября.

Кроме того, введены новые запреты на экспорт и импорт предметов роскоши, включая новозеландское вино и морепродукты, российскую водку и икру, а также стратегически важных продуктов - нефти, газа и связанного с ними производственного оборудования. Эти меры вступят в силу 4 ноября.

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Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают маловероятным нападение сил России и Беларуси на Украину с белорусской территории, несмотря на заявление правителя Беларуси Александра Лукашенко о договоренности развернуть региональную группировку войск РФ и РБ на западных границах Союзного государства. Российская часть такой группировки в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников с низким уровнем готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины, отмечают аналитики.

В то же время использование Россией своих ограниченных запасов высокоточного оружия для ударов по украинской энергосистеме может лишить Кремль возможности сорвать текущее контрнаступление ВСУ в Херсонской и Луганской областях, указывают в ISW.

Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским поддержку Украины

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Лидеры стран "Группы семи" (G7) проведут 11 октября виртуальное заседание по вопросу поддержки Украины, на котором, среди прочего, обсудят совершенные накануне российские ракетные удары, сообщили в Белом доме. К участникам встречи присоединится украинский президент Владимир Зеленский.

Между тем премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает за проведение саммита лидеров государств - участников НАТО в свете ракетных ударов РФ по Украине, следует из документа, распространенного канцелярией главы британского правительства . Кроме того, Трасс намерена призвать участников встречи "большой семерки" к сохранению санкций в отношении России.

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Рим Алабали-Радован Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/picture alliance

Уполномоченная правительства Германии по вопросам миграции Рим Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan) призвала готовиться к возможному новому притоку беженцев из Украины. Сейчас их число сократилось примерно до 150 человек в день, "но суровая военная зима может это изменить", заявила Алабали-Радован изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). По ее словам, изменение в потоке беженцев в первую очередь коснется Польши и Чехии. "Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с соседними странами и быть готовыми продолжать принимать людей, которые бегут от войны", - объяснила Алабали-Радован.

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В Нью-Йорке проходит специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Большинство ее участников не поддержали предложение России провести тайное голосование по проекту резолюции по "референдумам" на захваченных украинских территориях. Так, 107 делегаций выступили за открытое голосование, 13 проголосовали против, 39 воздержались.

США пообещали поставить в Украину передовые системы ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (фото из архива) Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, необходимую для самообороны, включая поставки передовых систем противовоздушной обороны. В Белом доме подчеркнули, что постоянно взаимодействуют с союзниками и партнерами Соединенных Штатов с целью привлечь Россию к ответственности. В то же время глава украинского государства отметил, что Киев "не поддастся российскому ракетному шантажу".

Хроника событий 10 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 октября 00.00 - 13.59 >>>

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