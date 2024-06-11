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РФ и Беларусь начали второй этап ядерных учений

Алексей Волошинов
11 июня 2024 г.

Учения нестратегических ядерных сил направлены на поддержание готовности военных и техники, заявили в Минобороны РФ.

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Российские военные заряжают ракету "Искандер" в рамках первого этапа ядерных учений РФ в мае 2024 года
Подготовка ракеты "Искандер" во время ядерных учений РФ в мае 2024 годаФото: Russian Defense Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance

Россия и Беларусь начали второй этап учений нестретагических ядерных сил. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

В опубликованном посте говорится, что в ходе учений будут отработаны "вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия". В Минобороны отметили, что они "направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия" двух государств с целью обеспечить их "суверенитет и территориальную целостность".

Первый этап ядерных учений в РФ стартовал 21 мая. В нем, как сообщало Минобороны, были задействованы комплексы "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Министерство обосновало начало учений "провокационными заявлениями и угрозами отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

МИД РФ: Россия может изменить документы по ядерному сдерживанию

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июня, действия западных стран "ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям". В середине мая он же заявлял, что РФ "отложит в сторону" "тему "красных линий" и будет отвечать Западу зеркально в вопросе ядерных угроз.

В пятницу, 7 июня, Владимир Путин на полях ПМЭФ также не исключил изменения ядерной доктрины России, назвав ее "живым инструментом". В начале своего выступления он заявил, что РФ не собирается "бряцать ядерным оружием", однако позже отметил, что Европа в этом вопросе "более-менее беззащитна". Тем не менее, Путин добавил, что "исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет".

Россия передала ядерное оружие Беларуси

В июне 2023 Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что в июле того же года Россия планирует разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие. Позднее белорусский лидер заявил, что вооружение уже прибыло на территорию страны. В марте 2024 года журнал Foreign Policy со сслкой на источники написал, что западная разведка подтвердила, что РФ перебросила тактическое ядерное оружие в Беларусь.

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