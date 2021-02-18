Роскомнадзор требует от Twitter удалить аккаунт "МБХ медиа"

"МБХ медиа" получило уведомление от соцсети Twitter c требованием Роскомнадзора (РКН) удалить аккаунт этого онлайн-издания, сообщила его редакция. "Мы сообщаем вам, что Twitter получил официальный запрос от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) относительно контента в вашем аккаунте Twitter @MBKhMedia как нарушающего законодательство Российской Федерации", - цитирует текст уведомления "МБХ медиа" в среду, 17 марта.

Роскомнадзор ссылается на то, что в твиттере "МБХ медиа" размещены информационные материалы "Открытой России" - организации, которая, как указывается в уведомлении Роскомнадзора, признана "нежелательной" на территории России.

Новая тактика Роскомнадзора

Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло отметила, что РКН не присылал изданию никаких предупреждений или уведомлений. "Они давно уже выбрали новую тактику - давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных "жертв". Слава богу, что сети, в отличие от провайдеров, пока не ложатся, задрав лапки, под этот государственный каток, а просто предупреждают пользователей о поступивших запросах", - добавила Куцылло. Она вновь подчеркнула, что "МБХ медиа" не имеет никакого отношения ни к каким организациям и не публикует их материалы.

Атака на проекты Ходорковского

Сайт Михаила Ходорковского "МБХ медиа" был заблокирован в России в феврале 2018 года. Тогда Роскомнадзор нашел на сайте материалы организаций, объявленных в России нежелательными. Главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло тогда заявляла, что издание не размещало материалов "Открытой России".

Гепрокуратура признала "Открытую Россию" Ходорковского, общественное сетевое движение "Открытая Россия" (зарегистрированы в Великобритании), а также "Институт современной России" (зарегистрирован в США) нежелательными организациями еще в апреле 2017 года. На членов институций заводились административные и уголовные дела о деятельности нежелательной организации.

Власти замедляют Twitter

Атака Роскомнадзора на твиттер-аккаунт "МБХ медиа" началась на фоне угроз властей заблокировать Twitter в России. На прошлой неделе ведомство объявило о замедлении скорости работы социальной сети в связи с невыполнением компанией требования удалять признанный в РФ противоправным контент. РКН утверждает, что c 2017 года соцсеть не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2 569 - с "призывами к совершению суицида несовершеннолетними", 450 - с детской порнографией, 149 - с "информацией об использовании наркотиков". Если Twitter не примет мер, ведомство грозит ввести блокировку через месяц во внесудебном порядке.

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