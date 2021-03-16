Роскомнадзор пригрозил внесудебно заблокировать Twitter в России

Роскомнадзор грозит заблокировать в России Twitter через месяц во внесудебном порядке, если тот не примет конкретных мер по удалению запрещенного контента. "Twitter в должной мере не реагирует на наши запросы", - заявил во вторник, 16 марта, "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. По его словам, "у коллег еще есть время выйти на переговоры", и Twitter может избежать блокировки в РФ.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Свои действия ведомство мотивировало тем, что соцсеть с 2017 года не удалило по требованию 3168 материалов с "запрещенной информацией". Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, в том числе Twitter, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

В России 23 и 31 января прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.

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