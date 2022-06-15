Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Романтическая дорога (Romantische Straße) - самый известный и старый туристический маршрут в Германии. Путешествуя по этой дороге, можно побывать в Аугсбурге, Ротенбурге-на-Таубере и Динкельсбюле, увидеть замок Нойшванштайн и многие другие достопримечательности Баварии и Баден-Вюртемберга.

Крепость Мариенберг в Вюрцбурге

Вюрцбург

Отправная точка маршрута - Вюрцбург. Этот университетский город, окруженный живописными виноградниками, расположен на реке Майн. Над Вюрцбургом возвышается крепость Мариенберг, заложенная здешними князьями-епископами в начале XIII века. Через пятьсот лет они построили для себя в городе новый дворец - Вюрцбургскую резиденцию.

Вид на резиденцию в Вюрцбурге из дворцового парка

Вюрцбургская резиденция

Бывшая резиденция князей-епископов в Вюрцбурге принадлежит к числу самых известных барочных дворцов Европы и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была возведена по проекту Бальтазара Неймана в первой половине XVIII века. Парадное фойе украшает одна из самых больших потолочных фресок в мире.

Ренессансный дворец в Вайкерсхайме

Дворец Вайкерсхайм

Город Вайкерсхайм расположен в долине реки Таубер. Главные достопримечательности - дворец эпохи Ренессанса и парк, разбитый по образцу версальского. Обстановка и отделка в стиле барокко сохранились в оригинальном виде.

Княжеский замок в Таубербишофсхайме

Таубербишофсхайм

"Епископский дом на реке Таубер" - так можно перевести название этого небольшого города. В VIII веке в этих местах вел миссионерскую деятельность Св. Бонифаций - епископ Майнца. В Таубербишофсхайме сохранились участки средневековой крепостной стены, старые фахверковые дома и части древнего замка.

Ратуша в Рёттингене

Рёттинген

История этого города насчитывает более девяти столетий. Особый интерес в Рёттингене представляют барочная ратуша, церковь Святого Килиана, замок Браттенштайн, а также городская стена и семь сохранившихся сторожевых башен.

Рыночная площадь в городе Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург-об-дер-Таубер

Принадлежит к числу самых известных городов Германии, сохранивших средневековую атмосферу. В 1274 году получил статус свободного имперского города. Замечательный вид на город и долину реки Таубер открывается со смотровой площадки ратуши, расположенной на 60-метровой высоте.

Старый город в Динкельсбюле

Динкельсбюль

Остановка в этом городе является обязательной для всех, кто путешествует по Романтической дороге. В Динкельсбюле сохранилось шестнадцать средневековых башен, четверо городских ворот и старая городская стена.

Крепость над городом Харбург в Швабии

Харбург

Над этим швабским городом возвышается средневековый замок XII века. Регион вокруг Харбурга считается настоящим заповедником древней истории. В музеях собраны многочисленные экспонаты, напоминающие о живших здесь кельтах, римлянах и алеманах.

Райхштрассе - центральная улица города Донауверт

Донауверт

Донауверт расположен у места впадения реки Верниц в Дунай. В Средние века был богатым городом, о чем до сих пор напоминают здешние великолепные памятники архитектуры. Город окружен сказочными ландшафтами. Рядом находятся природные парки: Альтмюльталь, Аугсбургские Западные леса, нерестовый заповедник Дунай-Верниц.

Ратуша в Аугсбурге - выдающийся памятник эпохи Ренессанса

Аугсбург

Аугсбург является одним из старейших городов Германии. Был основан римлянами более двух тысяч лет назад. Соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон в 1530 году составил здесь Аугсбургское исповедание, ставшее основой для создания протестантской церкви. Особого упоминания заслуживает Золотой зал ратуши - один из важнейших памятников светской архитектуры Ренессанса к северу от Альп.

Квартал Фуггерай в Аугсбурге

Квартал Фуггерай

Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.

Исторический центр города Ландсберг-ам-Лех

Ландсберг-ам-Лех

Возник на Соляном пути из Италии в Аугсбург. Получил статус города в XIII веке, а затем право собирать таможенную соляную пошлину, что стало основой его богатства. В городе много прекрасно сохранившихся памятников разных эпох. Фасад Старой ратуши был оформлен в стиле

рококо по проекту Доминика Циммерманна.

Алльгойские Альпы около Вильдштайга

Вильдштайг

Горная сельская община Вильдштайг расположена в самом сердце региона Пфаффенвинкель в Южной Баварии недалеко от знаменитой церкви Вискирхе. Это настоящий рай для тех, кто любит проводить время на природе. Живописные предгорья Альп и озера словно зовут туристов в поход - пешком или на велосипедах, например, по одной из паломнических троп - Пути Святого Иакова.

Потолочная роспись в Вискирхе

Вискирхе

В 1738 году около баварской деревушки Штайнгаден одна крестьянская пара увидела слезы, выступавшие из глаз фигуры Иисуса Христа. Вскоре после этого чуда здесь построили небольшую часовню для паломников, а еще через семь лет возвели храм. Сегодня церковь Вискирхе считается одним из важнейших памятников эпохи рококо в мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид на замок Нойшванштайн с моста Мариенбрюке

Замок Нойшванштайн

Этот замок возвышается на последних километрах Романтической дороги посреди сказочного горного ландшафта. Был заложен в 1868 году для баварского короля Людвига II. По словам Рихарда Вагнера, Нойшванштайн построен в стиле настоящих немецких рыцарских замков. Получил всемирную известность, став прототипом дворца для диснеевского мультфильма "Спящая красавица".

Хоэншвангау - памятник неоготики

Замок Хоэншвангау

Замок Хоэншвангау, находящийся около Нойшванштайна, появился здесь раньше. Он был летней резиденцией баварских монархов. Людвиг II провел в нем часть своего детства. Замок Хоэншвангау был построен в неоготическом стиле в первой половине XIX века. В этом замке Людвиг II неоднократно встречался с композитором Рихардом Вагнером.

Церковь Святого Магна и замок Хоэс Шлосс в Фюссене

Фюссен

Город Фюссен на реке Лех - конечный пункт нашего путешествия по немецкой Романтической дороге. Его история уходит во времена древних римлян. В Средние века князья-епископы Аугсбурга возвели над ним летнюю резиденцию - замок Хоэ Шлосс в позднеготическом стиле. Город богат достопримечательностями, среди которых особо следует упомянуть монастырь Санкт Манг.