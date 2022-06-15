 Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.06.2022

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По Германии

Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.

Маленькая площадь - Плёнляйн (Plönlein) в городе Ротенбург-об-дер-Таубер

"Маленькая площадь" - Плёнляйн в Ротенбурге

Романтическая дорога (Romantische Straße) - самый известный и старый туристический маршрут в Германии. Путешествуя по этой дороге, можно побывать в Аугсбурге, Ротенбурге-на-Таубере и Динкельсбюле, увидеть замок Нойшванштайн и многие другие достопримечательности Баварии и Баден-Вюртемберга.

Крепость Мариенберг (Festung Marienberg)

Крепость Мариенберг в Вюрцбурге

Вюрцбург

Отправная точка маршрута - Вюрцбург. Этот университетский город, окруженный живописными виноградниками, расположен на реке Майн. Над Вюрцбургом возвышается крепость Мариенберг, заложенная здешними князьями-епископами в начале XIII века. Через пятьсот лет они построили для себя в городе новый дворец - Вюрцбургскую резиденцию.

Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

Вид на резиденцию в Вюрцбурге из дворцового парка

Вюрцбургская резиденция

Бывшая резиденция князей-епископов в Вюрцбурге принадлежит к числу самых известных барочных дворцов Европы и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была возведена по проекту Бальтазара Неймана в первой половине XVIII века. Парадное фойе украшает одна из самых больших потолочных фресок в мире.

Вайкерсхайм (Weikersheim)

Ренессансный дворец в Вайкерсхайме

Дворец Вайкерсхайм

Город Вайкерсхайм расположен в долине реки Таубер. Главные достопримечательности - дворец эпохи Ренессанса и парк, разбитый по образцу версальского. Обстановка и отделка в стиле барокко сохранились в оригинальном виде.

Таубербишофсхайм (Tauberbischofsheim)

Княжеский замок в Таубербишофсхайме

Таубербишофсхайм

"Епископский дом на реке Таубер" - так можно перевести название этого небольшого города. В VIII веке в этих местах вел миссионерскую деятельность Св. Бонифаций - епископ Майнца. В Таубербишофсхайме сохранились участки средневековой крепостной стены, старые фахверковые дома и части древнего замка.

Рёттинген (Röttingen)

Ратуша в Рёттингене

Рёттинген

История этого города насчитывает более девяти столетий. Особый интерес в Рёттингене представляют барочная ратуша, церковь Святого Килиана, замок Браттенштайн, а также городская стена и семь сохранившихся сторожевых башен.

Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber)

Рыночная площадь в городе Ротенбург-об-дер-Таубер

Ротенбург-об-дер-Таубер

Принадлежит к числу самых известных городов Германии, сохранивших средневековую атмосферу. В 1274 году получил статус свободного имперского города. Замечательный вид на город и долину реки Таубер открывается со смотровой площадки ратуши, расположенной на 60-метровой высоте.

Динкельсбюль (Dinkelsbühl)

Старый город в Динкельсбюле

Динкельсбюль

Остановка в этом городе является обязательной для всех, кто путешествует по Романтической дороге. В Динкельсбюле сохранилось шестнадцать средневековых башен, четверо городских ворот и старая городская стена.

Харбург (Harburg)

Крепость над городом Харбург в Швабии

Харбург

Над этим швабским городом возвышается средневековый замок XII века. Регион вокруг Харбурга считается настоящим заповедником древней истории. В музеях собраны многочисленные экспонаты, напоминающие о живших здесь кельтах, римлянах и алеманах.

Донауверт (Donauwörth)

Райхштрассе - центральная улица города Донауверт

Донауверт

Донауверт расположен у места впадения реки Верниц в Дунай. В Средние века был богатым городом, о чем до сих пор напоминают здешние великолепные памятники архитектуры. Город окружен сказочными ландшафтами. Рядом находятся природные парки: Альтмюльталь, Аугсбургские Западные леса, нерестовый заповедник Дунай-Верниц.

Аугсбург (Augsburg)

Ратуша в Аугсбурге - выдающийся памятник эпохи Ренессанса

Аугсбург

Аугсбург является одним из старейших городов Германии. Был основан римлянами более двух тысяч лет назад. Соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон в 1530 году составил здесь Аугсбургское исповедание, ставшее основой для создания протестантской церкви. Особого упоминания заслуживает Золотой зал ратуши - один из важнейших памятников светской архитектуры Ренессанса к северу от Альп.

Фуггерай (Fuggerei)

Квартал Фуггерай в Аугсбурге

Квартал Фуггерай

Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.

Ландсберг-ам-Лех (Landsberg am Lech)

Исторический центр города Ландсберг-ам-Лех

Ландсберг-ам-Лех

Возник на Соляном пути из Италии в Аугсбург. Получил статус города в XIII веке, а затем право собирать таможенную соляную пошлину, что стало основой его богатства. В городе много прекрасно сохранившихся памятников разных эпох. Фасад Старой ратуши был оформлен в стиле 

рококо по проекту Доминика Циммерманна.

Вильдштайг (Wildsteig)

Алльгойские Альпы около Вильдштайга

Вильдштайг

Горная сельская община Вильдштайг расположена в самом сердце региона Пфаффенвинкель в Южной Баварии недалеко от знаменитой церкви Вискирхе. Это настоящий рай для тех, кто любит проводить время на природе. Живописные предгорья Альп и озера словно зовут туристов в поход - пешком или на велосипедах, например, по одной из паломнических троп - Пути Святого Иакова.

Вискирхе (Wieskirche)

Потолочная роспись в Вискирхе

Вискирхе

В 1738 году около баварской деревушки Штайнгаден одна крестьянская пара увидела слезы, выступавшие из глаз фигуры Иисуса Христа. Вскоре после этого чуда здесь построили небольшую часовню для паломников, а еще через семь лет возвели храм. Сегодня церковь Вискирхе считается одним из важнейших памятников эпохи рококо в мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нойшванштайн (Neuschwanstein)

Вид на замок Нойшванштайн с моста Мариенбрюке

Замок Нойшванштайн

Этот замок возвышается на последних километрах Романтической дороги посреди сказочного горного ландшафта. Был заложен в 1868 году для баварского короля Людвига II. По словам Рихарда Вагнера, Нойшванштайн построен в стиле настоящих немецких рыцарских замков. Получил всемирную известность, став прототипом дворца для диснеевского мультфильма "Спящая красавица".

Хоэншвангау (Hohenschwangau)

Хоэншвангау - памятник неоготики

Замок Хоэншвангау

Замок Хоэншвангау, находящийся около Нойшванштайна, появился здесь раньше. Он был летней резиденцией баварских монархов. Людвиг II провел в нем часть своего детства. Замок Хоэншвангау был построен в неоготическом стиле в первой половине XIX века. В этом замке Людвиг II неоднократно встречался с композитором Рихардом Вагнером.

Фюссен (Füssen)

Церковь Святого Магна и замок Хоэс Шлосс в Фюссене

Фюссен

Город Фюссен на реке Лех - конечный пункт нашего путешествия по немецкой Романтической дороге. Его история уходит во времена древних римлян. В Средние века князья-епископы Аугсбурга возвели над ним летнюю резиденцию - замок Хоэ Шлосс в позднеготическом стиле. Город богат достопримечательностями, среди которых особо следует упомянуть монастырь Санкт Манг.

Контекст

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Самый первый маршрут для путешествий по Германии был проложен в 1927 году - Немецкая альпийская дорога.  

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Туристические маршруты по Германии  

Вюрцбург

Всемирное наследие: Вюрцбургская резиденция - шедевр Бальтазара Неймана

Бальтазар Нейман - важнейший немецкий архитектор эпохи барокко. Его портрет украшал 50-марочную купюру, а на другой ее стороне был изображен епископский дворец в Вюрцбурге.  

Вюрцбург - город с видом на крепость

В Мариенберге находится одна из старейших церквей Германии. Почти 500 лет крепость служила резиденцией князьям-епископам Вюрцбурга.  

Главный дворец Бальтазара Неймана

27 января 2012 года исполнилось 325 лет со дня рождения Бальтазара Неймана - важнейшего немецкого архитектора эпохи барокко. Его портрет украшал купюру достоинством 50 марок.  

"Самый большой поповский дом Европы"

Император Наполеон называл его "самым большим поповским домом" Европы. На его строительство ушло 60 лет. Дворец стал образцом архитектуры европейского барокко. Заглянем в его залы.  

Сады не сразу строились

Пока князья-епископы занимались обустройством резиденции в Вюрцбурге, на смену барокко пришел игривый рококо, за ним - классицизм. Мода на французские сады уступила место увлечению английскими парками...  

Аугсбург

А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия

Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

История квартала Фуггерай в Аугсбурге

Жить в Аугсбурге и платить за аренду квартиры 88 центов в год. Такое и сегодня возможно. За 500 лет истории существования квартала Фуггерай мало что изменилось.  

Вискирхе

Паломническая церковь Вискирхе

Памятник Всемирного культурного наследия в Баварии.  

Церковь на лугу - шедевр стиля рококо

"Кусочком неба на нашей многострадальной земле" назвал местечко Вис писатель Петер Дёрфлер в начале прошлого века.  

Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн - воплощенная мечта Людвига II

13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II. Во всем мире его имя сейчас ассоциируется с замком Нойшванштайн, который он построил.  

Нойшванштайн - замок Спящей красавицы

Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.  

Хоэншвангау

Неоготика в баварских Альпах

Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.  

Ссылки в интернете

www.romantischestrasse.de

Романтическая дорога. Официальный сайт

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