Евгению Ройзману избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, о чем просило следствие. Его постановили освободить из-под стражи в зале суда.

Суд в Екатеринбурге в четверг, 25 августа, вынес экс-мэру города Евгению Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, политику запрещено посещать публичные места и мероприятия, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями по уголовному делу (за исключением семьи, проживающей с ним в одной квартире), отправлять и получать почту (кроме той, которая относится к делу), использовать любые средства, если речь не идет об общении с адвокатом, следователем, прокурором, судом или вызове скорой помощи.

Кроме того, экс-мэр Екатеринбурга обязан являться по вызовам следователя. При этом суд отказался запрещать политику выходить из дома - следствие просило об этой мере из дома c 00:00 до 23:59, что фактически означало бы домашний арест. Однако судья Оксана Мамонтова решила, что его деяние не соответствует такой тяжкой мере пресечения, передает "Медазона".

Ройзмана постановили освободить из-под стражи в зале суда.

Политику ранее были предъявлены обвинения по делу о "дискредитации" вооруженных сил (ВС) России (ч.1 ст. 280.3 УК РФ), сообщили в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, где проходили слушания.

В суд поступило ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения на срок предварительного следствия до 29 сентября в виде запрета определенных действий.

Задержание Ройзмана

Накануне правоохранительные органы провели обыски в квартире Ройзмана, офисе его фонда и частном музее "Невьянская икона". Из квартиры изъяли компьютерную технику, забрали мобильный телефон. Позже политик был задержан на 48 часов.

На вопрос одного из журналистов, носит ли дело политический характер, адвокат Владислав Идамжапов прислал фото из кабинета следователя - на стене виден плакат с изображением организатора "красного террора" Феликса Дзержинского и подписью "Будьте зорки и бдительны".

"Личный прием" Ройзмана

Евгений Ройзман - известный оппозиционный политик. В 2003 году он набрал достаточно голосов, чтобы стать депутатом Госдумы. Выдвигаться в нижнюю палату парламента Ройзман должен был и в 2007 году, но партия "Справедливая Россия" в последний момент вычеркнула его из списка.

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга, победив на выборах кандидата от "Единой России", поддержанного губернатором. В должности главы города он проводил личный прием граждан. На этом посту он проработал до 2018 года, когда подал в отставку из-за несогласия с отменой прямых выборов мэра. После отставки он стал вести программу "Личный прием" на радиостанции "Эхо Москвы".

С конца 1990-х до 2014 года руководил фондом "Город без наркотиков", который собирал информацию о наркодилерах и занимался реабилитацией наркозависимых.

"Дело возбудили из-за одной фразы"

С 2015 года политик руководил "Фондом Ройзмана". Эта благотворительная организация поддерживает родителей неизлечимо больных детей и помогает тем, кто попал в беду, говорится на сайте фонда. Среди тех, кто поддерживает фонд, упоминают актера Леонида Ярмольника, певца Гарика Сукачева и журналиста Михаила Козырева.

До задержания Евгений Ройзман активно вел паблики в соцсетях, посты в которых часто становились мемами. У Ройзмана больше 600 тысяч подписчиков в Twitter и больше 200 тысяч - в Instagram. По словам политика, уголовное дело в отношении него возбудили из-за одной фразы - о "вторжении России в Украину".

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