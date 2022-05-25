Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман оштрафован за комментарий о войне в Украине

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 85 тысяч рублей по административному протоколу о "неуважении к власти". Такое решение вынес в среду, 25 мая, Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщает "Интерфакс". В конце апреля на Ройзмана был составлен протокол за его комментарий в Instagram к новости с заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ройзман поделился чужой публикацией со скриншотом собственного комментария под фразой Лаврова о войне в Украине.

Защитник экс-мэра Юлия Федотова попросила суд приобщить к делу заключение лингвиста и прекратить производство, в том числе по причинам недочетов в протоколе и в заключении лингвиста. По ее словам, привлеченный защитой специалист приходит к выводу, что в данном тексте, который Ройзману инкриминируют как состав административного правонарушения, вообще ничего говорится о Лаврове. "Нет никакого перехода на личности, и о личностях как таковых он не говорит, он критикует исключительно позицию, считая ее неправильной и ложной", - сказала Федотова.

Евгений Ройзман в суде заявил, что его "реплика обращена к неопределенному кругу лиц". "Но они все понимают, к кому эта реплика относится", - сказал экс-мэр Екатеринбурга. Перед заседанием суда Ройзман сообщил "Интерфаксу", что свою вину не признает.

В марте-апреле суд в Екатеринбурге назначил Ройзману штрафы на общую сумму 150 тысяч рублей по обвинению в "публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ".Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов. Экс-мэр свою вину также не признал.

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