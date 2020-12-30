Родные судьи по делу Навального работают с ФСИН и ФСБ

Родственники судьи Симоновского райсуда Москвы Юлии Окуневой, которая будет рассматривать ходатайство об изменении условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный, зарабатывают на госконтрактах с ФСИН и ФСБ, сообщило издание The Insider в расследовании, обнародованном в среду, 13 января.

По данным издания, свекор Окуневой является совладельцем фирм, которые получают госконтракты от этих двух ведомств. Между тем именно ФСИН обратилась в суд с требованием посадить Навального.

"Таким образом, у судьи Окуневой может быть конфликт интересов при рассмотрении дела Алексея Навального из-за того, что ее семья получает доход от бизнеса, связанного с Федеральной службой исполнения наказаний, которая является стороной в процессе и добивается для него реального заключения под стражу", - подчеркивает The Insider.

Конфликт интересов

До замужества Юлия Окунева носила фамилию Чеканова, она зарегистрирована в квартире родителей на Загородном шоссе. Весной 2020 года во время карантина по коронавирусу Окунева для оформления цифрового пропуска указала номер машины, принадлежащей Борису Борисовичу Окуневу, который, предположительно, является мужем судьи.

Окунев работает в госкорпорации "Росатом". За ним числится еще один автомобиль - Toyota Land Cruiser Prado. Парковку этой машины оплачивал Окунев Борис Николаевич, который может быть свекром судьи.

Борис Окунев-старший является учредителем АО "Катран" и АО "НПО Аргон". "Катран" специализируется на обеспечении безопасности информационных технологий, заказчиками фирмы являются ФСИН, МВД и ФСО, а "НПО Аргон" получал от МВД и ФСБ контракты, связанные со специальной проверкой техники, выяснил The Insider.

Обвинения ФСИН

28 декабря ФСИН обвинила Алексея Навального в неисполнении обязанностей по условному осуждению. Ведомство, в частности, расценило как нарушение тот факт, что оппозиционер вовремя не вернулся в Россию после лечения в берлинской клинике "Шарите": Навальному было предложено отметиться в филиале ФСИН 28 или 29 декабря.

13 января Навальный сообщил о намерении вернуться в Россию 17 января.

11 января в Симоновский суд Москвы поступило ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Как следует из карточки дела, Навальному просят отменить условное осуждение в связи с "неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

В декабре 2014 года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 года лишения свободы условно по делу "Ив Роше", а его брата Олега - к 3,5 года колонии общего режима. Оба они были признаны виновными в мошенничестве на сумму в 31 млн рублей. Навальные назвали это дело политическим. Олег Навальный вышел на свободу в июне 2018 года.

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