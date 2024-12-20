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РКН обязал WhatsApp и Skype сдавать ФСБ данные пользователей

Олег Соколенко
20 декабря 2024 г.

Роскомнадзор внес в реестр "организаторов распространения информации" 12 мессенджеров, включая WhatsApp и Skype. Теперь ФСБ может потребовать у них доступ к переписке и данным пользователей.

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WhatsApp теперь обязан хранить данные российских пользователей и по запросу передавать их ФСБ
WhatsApp теперь обязан хранить данные российских пользователей и по запросу передавать их ФСБФото: photothek/picture alliance

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор, РКН) внесла в реестр "организаторов распространения информации" (ОРИ) 12 мессенджеров, включая WhatsApp и Skype. На это в пятницу, 20 декабря, обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Внесенные в реестр ОРИ компании обязаны хранить переписку и данные российских пользователей, а также передавать их Федеральной службе безопасности (ФСБ) по запросу. Постоянный доступ силовиков к этой информации должен обеспечиваться с помощью специального оборудования, которое компании, владеющие мессенджерами, обязаны установить за свой счет.

Кроме Whatsapp и Skype, в реестр были внесены швейцарский мессенджер Wire, британский Element, южнокорейский KakaoTalk, немецкий Crypviser и другие онлайн-сервисы.

Блокировки мессенджеров в РФ

6 декабря как минимум в трех субъектах Российской Федерации - Чечне, Дагестане и Ингушетии - у пользователей не было доступа к Whatsapp и Telegram. В Роскомнадзоре объяснили это учениями по проверке "безопасности и устойчивости Рунета" на случай отключения от глобальной сети.

Сбои в работе Telegram и WhatsApp на территории РФ периодически имели место и до этого . После одного из таких инцидентов, произошедшего 21 августа, технический директор "Роскомсвободы" Станислав Шакиров сказал журналистам, что Роскомнадзор, "судя по всему, пытался блокировать Telegram", что привело к проблемам в работе других ресурсов. "Такое уже было в 2018 году, ровно тот же сценарий", - пояснил Шакиров.

В начале октября стало известно о блокировке в России популярного среди геймеров мессенджера Discord. Роскомнадзор заявил, что этот онлайн-сервис не полностью выполнил его требования об удалении сотен "противоправных" материалов. "Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации - мессенджер проигнорировал судебное решение", - сообщили также в РКН.

В 2022 году суды в Москве оштрафовали мессенджеры WhatsApp и Snapchat, а также музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ.

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