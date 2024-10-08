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В России заблокировали мессенджер Discord

Ольга Лебедева
8 октября 2024 г.

Решение Роскомнадзора связано с невыполненем администрацией Discord требований российского законодательства, заявили в пресс-службе ведомства.

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В РФ заблокировали DiscordФото: picture-alliance/dpa/F. Sommer

Роскомнадзор заблокировал популярную среди геймеров социальную медиаплатформу Discord. Решение связано с нарушениями российского законодательства, сообщили во вторник, 8 октября, ТАСС и РИА "Новости".

Выполнение требований закона "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации", указали в пресс-службе ведомства.

Администрация мессенджера не выполнила требования Роскомнадзора

Одновременно сообщается, что ранее РКН направил администрации Discord требование об удалении 947 материалов, которые ведомство сочло противоправными. При этом несколько страниц с такими материалами удалены не были.

"Кроме того, в 2023 году суд назначил компании штраф в размере 6 млн рублей за неудаление противоправной информации - мессенджер проигнорировал судебное решение", - сообщили также в Роскомнадзоре.

Утром 8 октября сообщалось о сбоях в работе мессенджера Discord в России. Ранее в РФ неоднократно отмечались сбои в работе других мессенджеров и социальных сетей, в том числе, WhatsApp и Telegram.

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