Введут ли в ЕС контроль чатов в WhatsApp - и для чего?

Могут ли стремления, направленные на борьбу c сексуальными преступлениями в отношении детей, положить начало никогда не существовавшей в Европейском Союзе слежке и контролю над коммуникацией в интернете? Это один из основных вопросов в ходе жарких дебатов по поводу законопроекта, который могут принять на встрече 10 октября министры стран ЕС.

Согласно этому документу, WhatsApp, iMessage, Signal и другие мессенджеры должны будут сканировать отправленные на территории ЕС сообщения подозрительного, противозаконного содержания и передавать их в соответствующие ведомства. Сторонники законопроекта считают, что необходимо срочно принять такие меры, чтобы снизить количество случаев насилия в отношении детей и таким образом защитить самых уязвимых членов общества. Но критики бьют тревогу: по их мнению, эти меры не только неэффективны и ошибочны, но также означают массивное вторжение в личную жизнь граждан ЕС. "Конечно, мы как члены общества едины во мнении, что важно бороться с таким контентом, - говорит Аня Леман (Anja Lehmann), профессор по кибербезопасности в Институте Хассо Платтнера в Потсдаме. - Но нет достоверных доказательств того, насколько эффективными будут предлагаемые меры".

Аня Леман Фото: privat

Леман - одна из 344 исследователей из 34 стран, которые в открытом письме предупреждают, что если законопроект будет принят, он будет означать конец защищенной коммуникации в интернете и может проложить дорогу массовой слежке за пользователями. "Борьба с подобными преступлениями, похоже, снова служит отговоркой для удара по защищенной онлайн-коммуникации", - говорит Леман в интервью DW.

Контроль чатов не противоречит конституции?

Эксперты в области права также делятся своими сомнениями относительно предлагаемых мер. "Этот закон будет массивным ударом по основным правам человека, и это вызывает споры среди юристов", - говорит Андре Хауг (Andre Haug), вице-президент Федеральной палаты адвокатов, которая выступает от имени 166 тысяч адвокатов Германии.

Сразу после того, как в 2022 году законопроект был впервые представлен на рассмотрение, он вызвал большие споры. Две его предыдущие версии были заблокированы противниками этого документа из-за серьезных сомнений в связи с нормами защиты личных данных. Последняя версия, разработанная в период, когда Венгрия возглавляет Совет ЕС, содержала лишь незначительные изменения и "не устранила основную проблему", отметил Хауг в интервью DW. Меры, указанные в документе, по-прежнему нарушают право на тайну переписки и другого рода коммуникаций, о которой говорится в статьях 7 и 8 Хартии ЕС об основных правах. "Это затрагивает особенно нуждающиеся в защите сферы коммуникации между адвокатом и его клиентом или между врачом и пациентом", - предупреждает Хауг.

Как будет осуществляться проверка данных?

Как именно операторы будут проверять контент своих приложений, в законопроекте не прописано. Специалисты говорят о единственно возможном с технической точки зрения методе - client side scanning. Этот метод позволяет автоматически проверять отправленные или полученные сообщения на устройстве пользователя на наличие незаконного контента и сравнивать с анонимной базой данных, в которой хранится информация о случаях сексуального насилия или так называемого grooming - попытки потенциального преступника установить эмоциональную связь с несовершеннолетней жертвой с целью сексуального насилия. Эксперты сомневаются, что предлагаемые меры на практике не будут нарушать тайну переписки. Аня Леман сравнивает это с написанием обычных писем: "Государство не хочет читать чужие письма, но считает возможным подглядывать, стоя за спиной у того, кто их пишет, чтобы знать, что содержится внутри".

WhatsApp и другие мессенджеры могут оказаться в списке приложений, где будет осуществляться контроль чатов Фото: Yui Mok/empics/picture alliance

Одновременно с этим ученые указывают, что технологии, основанные на искусственном интеллекте, еще не приспособлены для автоматического сканирования сообщений и будут вести к множеству ошибок. Специалисты предупреждают, что преступники могут использовать эти слабые места.

Также они предостерегают от возможного mission creep - когда технология начинает использоваться для слежки и контроля над другим контентом, а не только над тем, который является изначальной целью. "Если мы откроем эту дверь, мы создадим инфраструктуру, которая потенциально превращает нас в государство-сыщика, которое следит за своими гражданами", - говорит Леман. Кроме того, авторитарные режимы могут использовать эту технологию для того, чтобы отслеживать критический по отношению к властям контент.

Пока неясно, удастся ли сторонникам законопроекта заручиться необходимой для его принятия поддержкой большинства на встрече 10 октября. Если да, то Еврокомиссии, Европарламенту и Совету ЕС придется за закрытыми дверями договариваться о деталях документа. Но если поддержку, необходимую для блокирования документа, получат его противники, среди которых и Германия, законопроект отправят на доработку. О том, что не будут поддерживать документ из-за нарушений основных прав человека, уже заявили, в частности, Нидерланды.