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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall Фото: Norbert Schmidt/picture alliance
КонфликтыУкраина

Rheinmetall откроет базу для ремонта украинской техники

Даниил Сотников
17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 апреля.

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На 404-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 3 апреля (время московское).

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения наемников "юридически" захватили Бахмут. "2 апреля 2023 года, 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Юридически мы взяли Бахмут. В западных кварталах остался противник", - говорит Пригожин на опубликованном его пресс-службой видео. На кадрах Пригожин держит в руках флаги России и ЧВК "Вагнер", которые, по его словам, военные устанавливают на административных зданиях. 

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Владимир Зеленский вновь заявил, что единственный способ остановить российскую агрессию - это военная победа Украины. "Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам - от Сумщины до Донбасса, от Харьковщины до Херсонщины, от Киевщины до Ялты. И этот путь - военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет", - сказал он в ежедневном вечернем видеообращении. "Государство-зло должно быть разбито. Во всех смыслах этого слова. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт - военное. И пройдет", - заявил президент Украины.

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall откроет в Румынии базу для техобслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб будет расположен рядом с украинской границей и будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, БМП Marder и БТР Fuchs из ФРГ, а также военные грузовики, сообщает Reuters со ссылкой на саму компанию. База начнет работу уже в апреле. "Обеспечить войска НАТО и Украины лучшей поддержкой из возможных - ключевая задача для нас в Rheinmetall", - заявил глава оборонного концерна Армин Паппергер (Armin Papperger).

Хроника событий 2 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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