Rheinmetall и Leonardo будут совместно производить танки

У германского Rheinmetall и итальянского Leonardo будет по 50% акций нового предприятия по производству танков.

Германский Rheinmetall и итальянский оружейный концерн Leonardo создают совместное предприятие по производству танков. Об этом во вторник, 15 октября, в Риме сообщили гендиры Армин Паппергер (Armin Papperger) и Роберто Чинголани. У партнеров будут по 50% акций предприятия. На первом этапе деятельность компании будет на 60% базироваться в Италии.

"Создание европейской оборонной системы"

"Это - значительный шаг к созданию европейской оборонной системы", - уверен Чинголани. По его словам, совместное предприятие может стать "ядром" для нее.

Корпорация будет, в первую очередь, выполнять многомиллиардные заказы итальянских вооруженных сил, однако поставки на другие рынки также предусмотрены. Основой для новых систем станут основной боевой танк Panther и боевая машина пехоты Lynx от Rheinmetall, которые Leonardo дополнит собственными технологиями.

"Первый контракт для совместного предприятия должен быть заключен либо в конце этого года, либо в первом квартале 2025 года", - отметил Паппергер. Речь идет о поставках на сумму от 20 до 25 млрд евро, добавил он.

Паппергер ранее уже затрагивал тему создания европейского арсенала вооружений.

В 2023 году поставки за рубеж вооружений ФРГ достигли 12,2 млрд евро

В 2023 году на фоне войны РФ в Украине поставки за рубеж германских вооружений достигли рекордных 12,2 млрд евро.

В середине января канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне продолжающейся агрессии России против Украины в очередной раз подчеркнул большое значение военного производства для Германии. "Нам нужны сильная оборонная промышленность, сильный бундесвер, сильный союз НАТО, чтобы мы могли обеспечивать мир и безопасность в Европе - и чтобы никто не смог напасть на территорию НАТО или на нашу страну", - отмечал он.