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Rheinmetall и Leonardo будут совместно производить танки

Екатерина Венкина
15 октября 2024 г.

У германского Rheinmetall и итальянского Leonardo будет по 50% акций нового предприятия по производству танков.

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Армин Паппергер и концерн Rheinmetall
Армин Паппергер и концерн Rheinmetall (фото из архива)Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Германский Rheinmetall и итальянский оружейный концерн Leonardo создают совместное предприятие по производству танков. Об этом во вторник, 15 октября, в Риме сообщили гендиры Армин Паппергер (Armin Papperger) и Роберто Чинголани. У партнеров будут по 50% акций предприятия. На первом этапе деятельность компании будет на 60% базироваться в Италии.

"Создание европейской оборонной системы"

"Это - значительный шаг к созданию европейской оборонной системы", - уверен Чинголани. По его словам, совместное предприятие может стать "ядром" для нее.

Корпорация будет, в первую очередь, выполнять многомиллиардные заказы итальянских вооруженных сил, однако поставки на другие рынки также предусмотрены. Основой для новых систем станут основной боевой танк Panther и боевая машина пехоты Lynx от Rheinmetall, которые Leonardo дополнит собственными технологиями.

"Первый контракт для совместного предприятия должен быть заключен либо в конце этого года, либо в первом квартале 2025 года", - отметил Паппергер. Речь идет о поставках на сумму от 20 до 25 млрд евро, добавил он.

Паппергер ранее уже затрагивал тему создания европейского арсенала вооружений.

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