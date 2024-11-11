РФ ударила по Запорожью и Николаеву: минимум пять погибших

В Запорожье взрывом после удара РФ повредило двухэтажный дом, общежитие и автосалон, идет разбор завалов, минимум один человек погиб. Власти Николаевской области говорят о четырех погибших.

Силы РФ в ночь на понедельник, 11 ноября, нанесли воздушные удары по ряду регионов Украины. О "прилетах" к утру сообщили власти и экстренные службы Запорожья и Николаева.

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по областному центру Запорожской области было нанесено как минимум три авиаудара. Вместе с тем Воздушные силы ВСУ заявили о пусках по Запорожью управляемых авиационных бомб со стороны РФ.

Взрывной волной в результате атак был частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона, указали в ГСЧС. "Предварительно, в результате атаки погиб мужчина. Уже девять человек обратились к врачам за медпомощью из-за травм. Среди пострадавших - девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет. Число пострадавших выясняется", - указывают в ведомстве.

Мэр Николаева: В атаке задействованы беспилотники

О жертвах ночных российских атак сообщил и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. По его словам, речь идет как минимум о четырех погибших. Подробностей чиновник не привел, но, по данным мэра Николаева Александра Сенкевича, в атаке были задействованы ударные БПЛА, которые РФ масштабно использует в ходе войны против Украины.

Украинское издание "Униан" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ отметило, что ранним утром 11 ноября РФ продолжила атаки по Украине. По данным мониторинговых каналов, на позиции для пусков направились восемь российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Наблюдатели также не исключают имитацию пусков ракет.