Зеленский: Для борьбы с КАБами нужны не Patriot, а ATACMS

Для эффективного противодействия российским корректируемым авиабомбам (КАБ), по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ нуждаются не столько в системах ПВО Patriot, сколько в ракетах большой дальности ATACMS. Об этом глава государства заявил в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer, видеозапись которого офис президента обнародовал в воскресенье, 30 июня, на его YouTube-канале.

"Patriot не может бороться против КАБов, - заявил Зеленский, подчеркнув, что Украине не хватает ракет для Patriot. - На короткую дистанцию вы будете выигрывать, а на длинную - россияне вас переиграют. Вы отдадите все ваши ракеты, а потом они будут бить по городам, энергетике - и вы проиграете. Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы", - отметил президент Украины.

Указав, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб, Зеленский выразил уверенность, что "тысячи в месяц ракет Patriot у нас никогда не будет" из-за дороговизны этих систем. "Я вам скажу честно, что и сотни ракет Patriot в месяц у нас не будет. Потому что каждая ракета стоит более 3 млн долларов, и вопрос не только в деньгах, потому что их просто столько не выпускают", - заявил глава государства в беседе с журналисткой The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

Он настаивает на предоставлении Вашингтоном разрешения на применение американских ракет большой дальности для ударов по аэродромам глубоко в российском тылу: "Искать надо дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует, чтобы применять КАБы. ATACMS, которые могут бить на 300 километров, наверное, нам бы помогли сегодня. Я хочу подчеркнуть - сегодня ... но уже есть аэродромы, которые находятся на большем расстоянии, где они используют большие ракеты".

По словам Владимира Зеленского, больше всего от российских КАБов страдают Донецкая и Харьковская области.