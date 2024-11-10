Россия ночью атаковала крупные города Украины 145 дронами

В ночь на 10 ноября РФ ударила по Украине "рекордным количеством" дронов, заявил Владимир Зеленский. Атаке подверглись Одесса, Киев и Харьков.

Российские войска в ночь на воскресенье, 10 ноября, атаковали беспилотниками крупные города Украины. "Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов" и других ударных дронов - 145", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. В некоторых местах падения БПЛА возникли пожары. По сообщению мэра Одессы Геннадия Труханова, пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь.

Над Киевом украинские силы ПВО сбили около полутора десятка дронов. Воздушная тревога объявлялась дважды.

По Харькову накануне вечером был нанесен удар гибридом ракеты и авиабомбы "Гром-Е1". Она упала на открытой местности, осколки нанесли повреждения жилым домам. В Харьковской областной прокуратуре заявили, что заведено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

"В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов", - заявил Владимир Зеленский.

Россия ежедневно наносит удары с воздуха по Украине. Минобороны РФ заявляет, что атакует исключительно военные цели. При этом Москва не комментирует сообщения о жертвах среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Украины в результате ударов.