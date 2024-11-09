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Россия выпустила по Украине за ночь 51 БПЛА

Александра Иванова
9 ноября 2024 г.

В результате атаки РФ на Одессу и Одесский район погиб один человек, еще 13 пострадали, в том числе два ребенка, сообщили местные власти.

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Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Одессу в октябре 2024 года
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Одессу в октябре 2024 годаФото: Ukrainian Emergency Service/AP/picture alliance

Одесская область Украины стала эпицентром российской воздушной атаки, предпринятой в ночь на субботу, 9 ноября, с применением 51 БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram. Со своей стороны глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер написал утром 9 ноября в Telegram, что в результате атаки РФ на Одессу и Одесский район погиб один человек, еще 13 пострадали, среди них - двое детей, 2020 и 2008 года  рождения.

Кроме того, в поселке Авангард Одесского района из-за падения дрона на территории жилого комплекса произошел масштабный пожар: загорелись около 15 автомобилей, повреждены жилые дома. Пострадали пять человек, среди них один ребенок, сообщил Кипер.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские БПЛА, атаковавшие Украину в ночь на 9 ноября, были запущены из Приморско-Ахтарска и Орла. О причиненных в ходе этой атаки разрушениях не сообщается.

По сведениям украинских военных, к 8.00 9 ноября над территорией страны было сбито 32 российских беспилотника - в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. "18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины",  - говорится далее в сообщении.

Удар России по Никополю

Кроме прочего, Россия в ночь 9 ноября ударила из РСЗО "Град" по городу Никополь в Днепропетровской области Украины, сообщил утром этого дня в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его сведениям, в результате этого удара пострадал 50-летний мужчина, который был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Также было "изуродовано" промышленное предприятие, название которого в посте Лысака не уточняется.

Удар по автотрассе в Харькове

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе под удар попала одна из самых загруженных трасс. "Повреждено дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса, и сеть уличного освещения, - перечисляет он. - Разрушена одна неработающая автозаправочная станция, и немного повреждена другая. В прилегающем отеле выбито несколько окон. Незначительные повреждения получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет".

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что удар по проезжей части был нанесен ракетой "Гром-Э". "В результате обстрела повреждены здание АЗС, остекление зданий, строительный супермаркет, двухэтажный жилой дом, контактные линии троллейбуса и городское освещение. К счастью, без пострадавших",  - отмечается в его сообщении.

Минобороны РФ об атаках со стороны Украины

Со своей стороны Минобороны России отчиталось утром 9 ноября, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были  уничтожены 50 украинских беспилотников: "28 БПЛА - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей".

При этом, по информации Telegram-канала Astra, дроны всю ночь атаковали город Алексин Тульской области, жители насчитали как минимум 11 беспилотников. Ряд Telegram-каналов, в том числе "ВЧК-ОГПУ", указывают, что целью дронов, предположительно, был местный химкомбинат.

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