РФ совершила самую масштабную атаку на Киев с начала года

Воздушные силы ВСУ сбили 89 ударных дронов и ракету X-59, основной удар был направлен на украинскую столицу. В РФ заявили об уничтожении ракеты и 19 дронов, в Курске - пожар "на одном из объектов".

Россия совершила новую масштабную атаку на Украину. При этом основное направление удара в ночь на среду, 31 июля, пришлось на Киевскую область. Все 89 ударных дронов Shahed, а также управляемая авиационная ракета Х-59 сбиты, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

По его данным, ракета, которой россияне атаковали Николаевскую область, была запущена из воздушного пространства контролируемой РФ части Херсонской области, а беспилотники - из районов Ейска и Приморско-Ахтарска Краснодарского края, Сещи Брянской области и Курска.

"Одна из самых масштабных атак с начала войны"

"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как и тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", - заявил командующий Воздушными силами ВСУ.

Киевская городская военная администрация также указала , что седьмая атака на Киев в июле была наиболее массированной с начала 2024 года и одна из самых масштабных за всю войну. При этом воздушная тревога в украинской столице длилась более 7 часов, а украинская ПВО уничтожила более 40 российских беспилотников. "Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям", - заявил глава КГВА Сергей Попко. По предварительным данным, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.

В свою очередь ГСЧС Украины сообщила, что в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом в Киевской области. "Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет", - отмечается в заявлении.

Есть погибших и раненые в Херсонской области

Между тем в Херсоне сообщают о погибшем и пострадавших. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что ночью из-за удара российского беспилотника по Херсону погиб 68-летний мужчина и пострадала 73-летняя женщина. Кроме того, ранены три жителя Александровки. По его словам, над областью сбито девять БПЛА.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что над регионом было сбито шесть беспилотников.

В РФ заявили об уничтожении одной ракеты и 19 БПЛА

Тем временем Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в ночь на среду 19 украинских дронов и одной управляемой ракеты "Нептун-МД". По этим данным, ракета сбита над Курской областью, 11 беспилотников - над Белгородской областью, четыре - над Брянской, по одному - над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также аннексированным украинским полуостровом Крым.

Между тем исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram , что после атаки ВСУ "возник пожар на одном из объектов". Позже он сообщил, что возгорание уже локализовано, пострадавших нет.