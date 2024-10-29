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РФ нанесла авиаудар по объекту ЮНЕСКО в центре Харькова

Роман Сулима
29 октября 2024 г.

Один из главных архитектурных памятников Харькова - здание Госпрома - поврежден в результате удара российских авиабомб. Мэр города сообщил о семи пострадавших.

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Поврежденное в результате авиаудара здание Госпрома
Поврежденное в результате авиаудара здание Госпрома Фото: George Ivanchenko/AA/picture alliance

Российские войска поздно вечером в понедельник, 28 октября, нанесли авиаудар по центру Харькова. В результате очередной воздушной атаки произошло прямое попадание в здание Госпрома - памятник национального значения, архитектурный ансамбль в стиле конструктивизма. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Дом Государственной промышленности в Харькове был построен в 1920-х годах и считается одним из первых советских небоскребов, он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате удара РФ по центру Харькова была также повреждена больница и жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, воска РФ обстреляли город управляемыми авиабомбами. "Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин. Российский терроризм", - констатировал глава ОВА.

По данным мэра города Игоря Терехова, в результате атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек. Терехов сообщил также о пожаре и задымления на месте прилета бомб. В свою очередь Нацполиция Украины сообщила о восьми пострадавших.

 

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